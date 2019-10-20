أزمة لبنان تتفاقم.. إغلاق جميع المصارف غدا الاثنين

قالت جمعية المصارف اللبنانيّة إن جميع البنوك ستظل مغلقة غدا الاثنين بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، ونظرًا لما تعرّضت له بعض المراكز والفروع من أضرار.

ويأتي الإغلاق حرصًا على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم، ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية، بحسب بيان للجمعية.

وأعربت الجمعية عن أملها في أن تستتب الأوضاع العامّة لإشاعة الطمأنينة والاستقرار، ولاستئناف الحياة الطبيعية في البلاد.

من جانبه، أعلن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيان له، تأييده للحراك الشعبي الذي انطلق الخميس.

واعتبر أن هذا الحراك ردة فعل عفوية لسياسات اقتصادية خاطئة تبنتها الحكومة منذ إقرار موازنة عام 2019، ولا تزال تتبعها، متجاهلة الواقع الاجتماعي للشعب، الذي أصبح بأكثريته تحت خط الفقر والمعاناة.

وشجب الاتحاد أعمال الشغب التي رافقت هذا الحراك، خاصّة التعدي على الأملاك الخاصة والعامة.

ويشهد لبنان منذ مساء الخميس مظاهرات غاضبة في نقاط عدة ببيروت ومدن عديدة عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تمتد لقطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي وغيره، وذلك بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.

ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات اقتصادية تتمثل في ارتباك سوق الصرف المحلية وتذبذب وفرة الدولار وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء فوق 1650 ليرة للدولار مقابل 1507 ليرات رسميا.