5 مهارات لإنجاح مشروعك ودعم علامتك التجارية
إذا حان الوقت لإطلاق علامتك التجارية، وهو ما يمثل وقتا ممتعا تكون قد وضعت فيه عينيك نصب المستقبل والإمكانيات الهائلة لهذا المشروع الذي تعمل عليه، لا بد من البدء بأفضل شكل ممكن، مما يعني أن أي خطوة تقوم بها قبل إطلاق علامتك التجارية مهمة للغاية.
وفي مقال له نشرته مجلة فوربس الأميركية، قال الكاتب والخبير بالدعاية الرقمية جون كلارك: عليك التأكد دوما أنك مستعد تماما للنجاح مع اقتراب يوم إطلاق علامتك التجارية. وفيما يلي أهم خمس مهام ضرورية يجب القيام بها قبل ذلك اليوم المنشود.
1- حدد أهدافك
يجب أن يكون لديك هدف تصبو لتحقيقه إلى جانب خطة مالية تهدف إلى إنجاحها، وتعتبر الفترة السابقة لإطلاق علامتك التجارية الوقت المثالي للنظر في إستراتيجية التسويق الخاصة بك لتتمكن من رسم وتحديد الأهداف التي تطمح لتحقيقها على طول الطريق.
على سبيل المثال، يعد امتلاك قاعدة جماهيرية على مواقع التواصل الاجتماعي ضروريا بالنسبة لعلامتك التجارية، وطالما أن ذلك سيستغرق بعض الوقت، فيجب أن تبدأ بهدف يسير التحقق مثل الحصول على 1500 إعجاب على منشورات صفحة علامتك التجارية في فيسبوك خلال الشهر الأول.
لكن يجب الإلمام بحقيقة أن هذه الأرقام مجرد أمثلة، فأنت تضع أهدافا ستمثل دلائل نجاح علامتك التجارية الخاصة بك وليس علامة شخص آخر، ومن شأن مثل هذه الأهداف مساعدتك على تحديد الأهداف وتوفير مصادر ممتازة للبيانات لتعزيز نموك.
|الفترة السابقة لإطلاق علامتك التجارية هي الأمثل للنظر في خطتك التسويقية (غيتي)
2-تعرف على منافسيك
الشركات الناشئة تكرس الكثير من الوقت والجهد لمعرفة جمهورها المستهدف، وذلك لأنها ستكون لا شيء بدونها، لكن يجب ألا تصب كل تركيزك عليها.
تخطئ بعض الشركات الجديدة عندما لا تعلم الكثير عن منافسيها، وهو ما يقود إلى دفع ثمن ذلك طوال الطريق.
وتعتبر العلامات التجارية خير مثال على هذا التوجه، حيث يصادف أن نمر بأحد الشوارع لنجد ثلاثة متاجر متشابهة لبيع قطع غيار السيارات، ونتيجة تشابه الواجهات الخارجية وألوان الشعار وتصميمه، يصبح الناس غير قادرين على تحديد الفرق بينها.
عليك التمعن في مواقع البيع بالتجزئة لمنافسيك وانظر في حضورها الإلكتروني ومراجعات العملاء، ثم ابحث عن نقاط الضعف وحدد الفجوات التي يمكنك ملؤها واكتسب ثقة العملاء.
3- إستراتيجية التموضع بالتسويق
فهي تساعدك على إيجاد موطأ قدم في الصناعة التي تنشط فيها، أي المكان الذي ستقف فيه بين المنافسين والعملاء، والهدف من اتباع هذه الإستراتيجية إنشاء صورة فريدة يمكن تحديدها بشكل يجعل الجمهور المستهدف يرتبط بشيء مرغوب فيه وذي قيمة.
في البداية، تحتاج إلى إطار مرجعي للمشهد التنافسي، ومعنى ذلك تحديد ساحة المنافسة وهوية هؤلاء المنافسين. ثم تحديد مواطن الاختلاف بينك وبينهم، ومعنى ذلك تحديد الخصائص الرئيسية لعلامتك التجارية الجديدة التي تساعدها على البروز.
وستحتاج أيضا لتحديد نقاط القوة لدى منافسيك ومقارنتها بمواطن الضعف الخاصة بك، مع مراعاة الصدق والشمولية عند قيامك بذلك.
|اعمل على تطوير علاقتك بالمؤثرين بوسائل الإعلام (مواقع التواصل)
4- علاقات تجارية
من الضروري التفكير في سبل إضفاء الإثارة على علامتك التجارية، لاسيما عندما تكون جديدا وغير معروف نسبيا، عندها يجدر بك الاعتراف بأنك قد تحتاج المساعدة. وقبل إطلاق علامتك التجارية، اعمل على تطوير علاقاتك بالمتخصصين في وسائل الإعلام والمؤثرين المحليين.
بناء على ذلك، حدد قائمة بالأشخاص الذين سيكون التواصل معهم مفيدا، وامتلك إستراتيجية لإطلاعهم على علامتك التجارية الجديدة، ومعنى ذلك أنه يجدر بك امتلاك رؤية ورسالة واضحة وملموسة، والإلمام بطرق التواصل الفعال مع الآخرين.
في حال كانت ميزانية المشروع تسمح بتوظيف مسؤول علاقات عامة محترف، فسيمثل ذلك إضافة رائعة. أما إذا لم تقم بذلك، استثمر بعض الوقت في تعلم أساسيات العلاقات العامة والتواصل.
5- ضجة إعلامية
عند الترويج لعلامتك التجارية، اجعل تركيزك منصبا على الجمهور المستهدف وليس على الخدمة أو المنتج اللذين تقدمهما. فغالبا لا يهتم الجميع بسماع ما تقوله، فهم لا يريدون الاستماع إلى التفاصيل المتعلقة بمنتجاتك، بل اجعل حديثك مقتصرا على الطريقة التي يمكن أن يغير حياتهم بها.
وفي حال جعلت حديثك عن منتجك أو خدماتك تتمحور حول الجمهور المستهدف، فسيستمع إليك. ومن الأفضل فعل ذلك بشكل مبكر، ولا تنس التواصل مبكرا مع المدونين وأصحاب التأثير على الساحة الإعلامية من خلال عرض منتجك عليهم وجعلهم يتحدثون عن الإطلاق المرتقب لعلامتك التجارية.
في مرحلة لاحقة، اقبل الطلبات المسبقة للحصول على المنتج أو الخدمة التي تقدمها، فالناس مهتمون بما هو جديد ومثير على الدوام.
وعندما تجعل تقديم الطلبات جزءا من عرض محدود أو ما شابه ذلك، ستثير اهتمام المستهلكين وتطلق علامتك التجارية مع زيادة الإيرادات.
في المقام الأخير، لا تروج لمنتجك بشكل كامل منذ البداية، بل اكتف بتضمين بعض التفاصيل فقط للحصول على اهتمام الآخرين واحتفظ ببعض التفاصيل لنفسك لزيادة ترقب المستهلكين.
- بأول تصريح له بعد مظاهرات لبنان.. نصر الله يؤيد بقاء الحكومة ويتهم قوى بالتنصل من مسؤولياتها
- لعبة كسر عظم بلبنان.. السلطات تفتح الطرق والمتظاهرون يعودون للشوارع
- بعد تعليق عملية نبع السلام.. اتهامات تركية كردية متبادلة بخرق الهدنة شمال سوريا
- وسط احتجاجات وقبل 12 يوما من الموعد.. تصويت تاريخي بالبرلمان البريطاني لاتفاق البريكست
- ديلي تلغراف: اكتتاب أرامكو مآله الفشل وتقييمها الإجمالي بعيد المنال