فنادق عانت واقتصادات خسرت.. توماس كوك وقصة إفلاس جرفت السياحة العالمية

تسبب إيقاف جميع عمليات شركة السياحة البريطانية "توماس كوك" في ترك المسافرين وأصحاب الفنادق وشركات الطيران ووكلاء السفر بلا حيلة، وأصيب قطاع السياحة بأكمله بقلق شديد على المستقبل.

في تقرير مشترك بين خمسة صحفيين، حاولت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إلقاء الضوء على إفلاس هذه "توماس كوك" المفاجئ، منطلقة من عرس وفرته الشركة كمفاجأة لعروسين يحملان نفس اسمها، استيقظا قبل الحفل على نبأ إفلاس منظم رحلتهما.

ورغم الخبر السيئ، تم الحفل الذي استغرق إعداده عامين مع منظم الرحلات، حيث قام بكل حجوزاته مقابل 11 ألف يورو، تشمل تذاكر الطائرة وإقامة الضيوف الثلاثين والزهور والسهرات، وعلق توماس وشريكته في الشبكات الاجتماعية بأن "المفاجأة كانت كبيرة".

بداية القصة

تقول الصحيفة إن إفلاس توماس كوك الذي سبب صدمة وطنية بالمملكة المتحدة، أحدث تسونامي على النظام العالمي للسياحة بأكمله، حيث تقرر مصير أقدم مشغل رحلات في العالم (تأسس عام 1841 في لندن) عندما رفضت الحكومة إنقاذه يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وعند الثالثة صباحا، ولعدم وجود اتفاق مع الدائنين، سعت الشركة إلى تصفية قضائية، مع وقف فوري لأنشطتها، بدءا من رحلات الطائرات التي تديرها الشركة الأم، وبذلك فقد موظفو الشركة البالغ عددهم تسعة آلاف بالمملكة المتحدة وظائفهم.