تريد تطوير أعمالك وتحقيق أهدافك.. 3 طرق لبناء شراكات إستراتيجية فعالة

يعتقد البعض أنه قادر على الاستمرار في تحقيق النجاح بشركته المرموقة وحدها، لكن البحث الاستباقي عن فرص شراكة متميزة من شأنه دفع عملك للازدهار، وذلك بغض النظر عن الثقافة الداخلية التي تولد التفكير الإبداعي.

هذا ما قالته الكاتبة والخبيرة الاستثمارية سيرينيتي غيبونز في مقالها الذي نشر بموقع "فوربس" الأميركي.

وبغض النظر عن حجم شركتك أو مجال نشاطها، فإن تكوين شراكات إستراتيجية من شأنه منع التفكير الراكد، والمساعدة على تحقيق أهداف العمل التي قد تكون بعيدة المنال.

ويمكن للعمل مع شركة أخرى تعريض الموظفين لوجهات نظر جديدة، ومنحهم الفرص لتعلم مهارات جديدة، والاستفادة من الخبرات في مجال الأعمال التجارية الأخرى، وهو ما يجعل وجودك أكبر في السوق، ويعزز فرص نجاحك.

وتسمح هذه الشراكات بالوصول إلى الموارد ورأس المال المادي، مثل المرافق والمعدات التي قد لا تكون قادرا على تحمل تكاليفها.

ورغم تردد البعض في إقامة الشراكات، خاصة إذا كانت أهدافها متشابهة، فإن التعاون الإستراتيجي ضروري للغاية، ويمكنك اتباع هذه النصائح الثلاث للاستفادة من مزايا الشراكات.

الشراكة الإستراتيجية تساعد في الحصول على المزيد من العملاء (مواقع التواصل)

1- تشكيل تحالفات في مجال العمل

لا يمكن لنا التميز في شتى المجالات، حتى لو كنا نمتلك موقعا رياديا في عالم الأعمال، لكن إبرام الشراكات وتكوين التحالفات مع الشركات المتخصصة سيكون كافيا لسد هذه الثغرات على مستوى منتجاتك أو خدماتك أو خبرتك.

ومع ذلك، تنصح مؤسِّسة منصة "تشيك سي إي أو" لتمكين النساء المستثمرات ستيفاني بيرنز بدراسة السوق المستهدفة للتحقق من توافقها مع مجتمعك أو سينتهي بك المطاف بإرباك مجتمعك وعملائك.

وتقول إن الغرض من الشراكة الإستراتيجية هو المساعدة على أخذ نشاطك التجاري إلى المقدمة والحصول على المزيد من العملاء.

وشهدت فترة السبعينيات والثمانينيات إقامة عدة شراكات بين شركات تكنولوجيا المعلومات مثل "آي بي إم" وأبل ومايكروسوفت، وشركات شبه الموصلات والمعالجات مثل إنتل، وشركات التكنولوجيا الحيوية مثل إيلي ليلي وروشي.

وكانت هذه الشراكات تسعى للتغلب على الصعوبات الداخلية لهذه الشركات، والتي أعاقت تحقيق الأهداف الطموحة من خلال الوصول إلى موارد شركائها، ومكن ذلك الشركات الكبرى من الاستحواذ على جزء كبير من الأسواق ومواصلة النمو.