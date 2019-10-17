فايننشال تايمز: أرامكو السعودية تؤجل الاكتتاب الأولي
نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة أن شركة أرامكو النفطية السعودية أجّلت الاكتتاب الأولي المزمع لأسهمها، وأنها تريد الانتظار حتى تتمكن من تقديم معلومات وافية للمستثمرين عن أحدث أرباحها الفصلية في أعقاب الهجمات التي طالت منشأتين لها منتصف الشهر الماضي وخفضت مؤقتاً إنتاج المملكة إلى النصف.
كما نقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله "إنهم يريدون عمل كل ما في وسعهم للوصول إلى القيمة المستهدفة"، مضيفا أن "نتائج قوية بعد الهجوم ستجعلهم في وضع أقوي"، في إشارة إلى هجمات 14 سبتمبر/أيلول الماضي.
ومن المتوقع أن تعلن أرامكو رسميا الأسبوع القادم خطتها لإطلاق اكتتابها الأولي الذي يُحتمل أن تجمع فيه 20 مليار دولار.
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