ثروات بالخارج ومواطن مغلوب.. أرقام عن الفقر بالدول العربية

لدى العرب تراث ثري في ذم الفقر، والثورة عليه، والعمل على توفير حياة كريمة تليق بالإنسان، وعلى رأسها استعاذة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الفقر، ومقولة الصحابي أبي ذر الغفاري "عجبت لمن لم يجد قوت يومه، ألّا يخرج على الناس شاهرًا سيفه.

لكن مع الدولة القُطْرية، وادعاء الوحدة العربية، بدأ الفقر يتسلل لحياة الشعوب العربية، خاصة مع بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة.

وعنيت الأمم المتحدة بقضية الفقر، وأولتها اهتماما خاصا، حيث جاء القضاء على الفقر ضمن أهدافها التي تسعى لتحقيقها في الألفية الثالثة، وجعلت يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام يوما تحتفي فيه بالقضاء على الفقر، وجعلت موضوع احتفائها عام 2019 معنيا بالعمل على "تمكين الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم" في سبيل القضاء على الفقر.

ولا زال الحديث عن توصيف الظواهر الاقتصادية والاجتماعية عربيا تحكمه مقولة الاقتصادي القومي الراحل الدكتور رمزي زكي "لا يوجد اقتصاد عربي، ولكن توجد اقتصادات عربية"، بسبب غياب الوحدة الاقتصادية العربية، وبالتالي من الصعب الحديث عن معالجات عربية لتفاقم قضية الفقر في العالم العربي، الذي أصبح جزرا منعزلة، في كل شيء، والأدهى أن بعض الدول العربية في طريقها للتجزئة لتعمق ظاهرة الجزر المنعزلة على الصعيد الوطني.

الحروب والنزاعات السياسية من أهم أسباب الفقر في العالم العربي (رويترز)

واقع الفقر عربيا

يذهب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2018 إلى أن نسب الفقر بالدول العربية تتراوح بين 4.8% بالمغرب و48% في اليمن.

ويؤكد كذلك أن الأحداث التي شهدتها المنطقة من حروب أهليه أدت إلى تزايد نسبة الفقر إلى أكثر من 50% من السكان في كل من سوريا واليمن.

وإذا كان الفقر بدت ملامحه وتركزت دراساته سابقا على الدول غير النفطية، فإن الجديد ما أدت إليه أزمة انهيار أسعار النفط، وكذلك حرب اليمن التي قادت فيها السعودية تحالفا ضد الحوثيين، وكان من نتيجة ذلك أن تأثر الاقتصاد السعودي، وبدت مظاهر الفقر في السعودية، حيث تقدم 63% من السعوديين للحصول على دعم "صندوق المواطن"، وهو صندوق أنشأته الحكومة عام 2017، لمعالجة الآثار السلبية اجتماعيا للإجراءات التقشفية التي نفذتها.

ومصر التي تمثل نحو 25% من السكان العرب، يتزايد فيها الفقر بمعدلات مخيفة، خاصة بعدما أظهرت إحصاءات رسمية أعلنت في يوليو/تموز 2019 أن نسبة الفقر بين سكان مصر بلغت 32.7%، فضلا عن آخرين معرضين للسقوط تحت خط الفقر، بسبب السياسات الاقتصادية التي تمارس منذ نحو ست سنوات، واتجاه الحكومة لتبديد الموارد التي تأتي من الديون في مشروعات غير تنموية.

ويرصد تقرير عام 2017 ظاهرة الفقر متعدد الأبعاد في عشر دول عربية، لا تضم دول الخليج الست، وخلص إلى أن 41% من الأسر بهذه الدول يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، وأن 14% من سكان هذه الدول يعانون من الفقر المدقع.

ماذا عن الأطفال؟

أما عن أطفال هذه الدول (أقل من 18 عاما) فيذهب التقرير إلى أن 44% من أطفال الدول العربية العشر يعانون من الفقر متعدد الأبعاد، وأن 25% من هؤلاء الأطفال يعانون من الفقر المدقع.

وتعكس هذه النتائج أمرين مهمين: تراجع التنمية في المنطقة العربية، ومعاناة الأجيال القادمة من الفقر، إذا استمرت الأحوال على ما هي عليه، من تراجع تنموي ونزاعات مسلحة.