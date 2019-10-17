أكبر شركة ألبان بقطر.. "بلدنا" تسعى لجمع 392 مليون دولار بطرح عام أولي

أعلنت شركة بلدنا القطرية -أكبر شركة لإنتاج الألبان في البلاد- اليوم الخميس أنها تعتزم إطلاق طرح عام أولي في وقت لاحق من الشهر الجاري قد يجمع 1.426 مليار ريال (392 مليون دولار) عبر بيع 75% من أسهم رأس المال في البورصة المحلية.

وقالت الشركة في بيان إن الاكتتاب في الطرح العام الأولي سيبدأ يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ويُغلق في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكانت هيئة قطر للأسواق المالية وافقت على طرح أسهم شركة بلدنا للاكتتاب بعد الانتهاء من كافة المتطلبات القانونية.

وبدأت بلدنا عملها في قطر عام 2012، وهي أكبر شركة قطرية لمنتجات الألبان والمشروبات، ونما القطيع الذي تملكه الشركة إلى قرابة 18 ألف رأس ماشية في مزرعتين مقامتين على مساحة إجمالية تتجاوز مليوني متر مربع، وبقدرة استيعابية تصل إلى 24 ألف بقرة.

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ووجدت شركة بلدنا -إحدى كبريات شركات تربية الأبقار في المنطقة- نفسها أمام تحدٍ كبير مع بدء الحصار المفروض على البلاد منذ يونيو/حزيران 2017، لكنها استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في مجال منتجات الألبان ووصلت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بوصول نسبتها في السوق إلى ما يقارب 94%.

ليس هذا فحسب، بل فتحت مؤخرا خطوطا للتصدير إلى عدد من البلدان الآسيوية، على رأسها سلطنة عمان واليمن وأفغانستان وإندونيسيا.

نجاح بلدنا في مواجهة الأزمة التي عصفت بقطر في الأيام الأولى للحصار، منحها سمعة كبيرة داخليا وخارجيا، مما أهلها إلى الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لإدراج أسهمها في البورصة.

وإلى جانب اكتتاب بلدنا، تترقب البورصة إضافة اكتتاب كل من مياه الريان وفارما للصناعات الدوائية، وتوقعات بإدراج صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة، أحدهما محلي، وهو صندوق خاص بالذهب، والآخر صندوق يتبع مؤشرات عالمية إسلامية مع أحد الشركاء في السوق البريطاني.