كيف عزز التخبط الأميركي حضور روسيا بأسواق الطاقة العالمية؟

وعلى الرغم من تدهور العلاقات المرتبطة بالصراع داخل أوكرانيا بين روسيا وأوروبا، فإن موسكو تحتفظ بمركز قوي في القارة العجوز.

وبحسب أرقام عام 2018، زادت صادرات الغاز الروسي نحو أوروبا لتحقق أرقاما قياسية، وبعد تشغيل مشروعي "نورد ستريم-2" والتيار التركي، ستبيع موسكو 86.5 مليار متر مكعب إضافية من الغاز، وفق ما يذكر التقرير الروسي.

سياسة ترامب

نقل الكاتب عن الخبير والصحفي الروسي ديمتري غالكين تأكيده أنه بفضل العقوبات الأميركية على فنزويلا أصبحت شركة روسنفت الروسية المشتري الرئيسي للنفط الفنزويلي، كما أن الشركة الروسية أصبحت قادرة على تقديم قروض لفنزويلا من أجل إنتاج النفط وفقا للشروط الملائمة لها.

وعلى الرغم من ذلك، لا يجزم بأن الاقتصاد الروسي سيستفيد من السياسة الأميركية بشكل عام، وفي المقابل، فإن الشركات الروسية المرتبطة ارتباطا وثيقا بالدولة هي المستفيدة الرئيسية، وفق الكاتب.

وتوجه الكاتب بسؤال "هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة لم تحسب حساب هذه العواقب؟"، ليجيب ديمتري غالكين بأن إدارة ترامب تنتهج سياسة غير متناسقة للغاية، كما تنجذب بسهولة نحو النزاعات الدولية، وتستخدم العقوبات وسيلةً رئيسية للتأثير على خصومها.

ومن الواضح -من وجهة نظر الكاتب- أن "إدارة ترامب من الناحية النظرية غير قادرة على التنبؤ بتبعات قرارتها حتى على المدى القصير".

عقوبات داعمة

وأشار الكاتب إلى أن إحدى الخطوات السياسية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة هي عقوباتها ضد فنزويلا وإيران، ونتيجة لهذه العقوبات تحوّل العملاء السابقون لكراكاس وطهران إلى النفط الروسي.

ويبرز سؤال آخر -يضيف الكاتب- حول ما إذا كان هؤلاء الشركاء السابقون لكراكاس وطهران قد تحولوا إلى عملاء دائمين لروسيا، أم أنهم سيعودون للتعامل مع فنزويلا وإيران فور رفع العقوبات الأميركية عليهما.

وفي هذا الصدد، أوضح الخبير غالكين أنه فيما يتعلق بتركيا والهند من الصعب تحديد مدى استعدادهما لمواصلة التعامل مع روسيا بعد رفع العقوبات الأميركية عن إيران وفنزويلا، أما الهند فإنها على وشك استئناف عمليات شراء النفط الفنزويلي رغم العقوبات الأميركية.

وتساءل الكاتب حول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إن كانت قد عززت العلاقات الروسية الصينية، ليجيبه الخبير الروسي بأنه لا يمكن اعتبار مواقف الصين تجاه الولايات المتحدة حربا تجارية بقدر ما تعتبر رغبة في ضمان الأمن الطاقي وتعزيز وجودها في القطب الشمالي.

وأكد الخبير الروسي أن تطبيق الإدارة الأميركية للعقوبات ضد إيران أدى إلى زيادة التوتر في الخليج العربي لتبدأ الصين في اختيار طرق أكثر أمانا، مشيرا إلى أن إدارة ترامب فشلت في تقديم أي بديل للمستهلكين الأوروبيين، وفق التقرير.

موسكو أصبحت أكبر شريك لبكين في قطاع النفط (رويترز)