7 مهارات أساسية يجب على كل رائد أعمال امتلاكها

تطلق صفة رجل الأعمال على الشخص الذي يتمتع بالشجاعة والذكاء الكافيين لبدء أعماله التجارية والتعامل مع التقلبات المالية.

وقال الكاتب فاليري بايكانوف، في مقاله الذي نشره موقع "هاكرنون" الأميركي، إن بلوغ النجاح في مجال الأعمال ليس بالأمر الهين حيث غالبا ما تفشل أكثر من نصف المشاريع خلال الخمسة أعوام الأولى.

ومن بين خمسمئة أفضل شركة في العالم، بلغت نسبة الشركات التي تمكنت من الاستمرار 12% فقط في الفترة الممتدة بين 1966 و2016، ما يعكس صعوبة العمل الذي ينبغي القيام به في حال كان المرء يرغب في أن تحقق شركته الناشئة النمو والازدهار.

في هذه الحال، يجدر التساؤل حول أهم المهارات المفيدة والصفات التي ينبغي امتلاكها لتحقيق النجاح.

التفكير النقدي

ينبغي أن يدرك مؤسسو الشركات أنه لا وجود لمجال كبير لارتكاب الأخطاء. وتتمثل أفضل طريقة لتجنب الفشل في أن تكون صادقا مع نفسك وقادرا على انتقادها، وبينما لا يوجد تعريف واضح لمعنى التفكير النقدي، يمكن حصره في مجموعة المبادئ التي تحفزك على تحليل وتفسير واستكمال وتقييم القرارات والأفكار الخاصة بك.

ومن المؤكد أن الأفكار العفوية أسهمت في ظهور العديد من المنتجات الرائعة، ولكن على نطاق أوسع، دائما ما يساعدك التفكير المنطقي في التفكير بشأن عوامل على غرار الطلب والجودة والإنتاج والإعلانات التي ستقود شركتك نحو الازدهار.