لجهودهم في محاربة الفقر.. ثلاثة أميركيين يفوزون بجائزة نوبل للاقتصاد

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم الاثنين عن فوز الأميركي ابهجيت بانيرجي المولود في الهند والفرنسية الأميركية إستر دوفلو والأميركي مايكل كريمر بجائزة نوبل للاقتصاد عن أعمالهم حول الفقر.

وقالت هيئة التحكيم إن الخبراء الثلاثة كوفئوا على إدخالهم مقاربة جديدة للحصول على أجوبة موثوقة حول أفضل وسيلة للحد من الفقر في العالم عبر تقسيم هذه المشكلة إلى تساؤلات أصغر قابلة للإدارة بصورة أكثر فعالية.

وأضافت اللجنة أن الجائزة ستُقسم بالتساوي على الباحثين الثلاثة وأن أبحاث الفائزين أدت إلى تحسين قدرتها على محاربة الفقر العالمي، مضيفة أن نهجهم الجديد القائم على التجربة أدى خلال عقدين فقط إلى تحولات في مبحث علم التنمية الاقتصادية التي أصبحت الآن مجالا مزدهرا للأبحاث.

وأشارت اللجنة إلى أن الفائزة دوفلو المولودة عام 1972 هي ثاني سيدة تحصل على جائزة نوبل للاقتصاد وأنها أصغر شخص يحصل على هذه الجائزة.

وقالت الأكاديمية في بيان "الفائزون لهذا العام وضعوا نهجا جديدا للحصول على أجوبة يعتد بها بشأن أفضل السبل لمكافحة الفقر على مستوى العالم".

وفي منتصف التسعينيات أثبت مايكل كريمر (54 عاما) الأستاذ في جامعة هارفرد "إلى أي حد يمكن أن تكون هذه المقاربة قوية عبر استخدام تجارب ميدانية من أجل اختبار مختلف المبادرات التي من شأنها تحسين النتائج المدرسية في غرب كينيا".

وبعد ذلك، قام بانيرجي وإستر دوفلو بدراسات مماثلة حول مسائل أخرى في دول أخرى. وباتت طريقتهم للأبحاث التجريبية تهيمن حاليا على الاقتصاد التنموي.

وإستير دوفلو (46 عاما) أستاذة الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حيث يعمل زوجها أيضا، هي أحد الخبراء الاقتصاديين الأكثر شهرة في العالم وخصوصا في الولايات المتحدة. وهي ثاني امرأة تنال جائزة نوبل للاقتصاد.

وأعمالها خوّلتها في عام 2013 باختيار البيت الأبيض لها مستشارة للرئيس باراك أوباما بشأن مسائل التنمية عبر انضمامها إلى اللجنة الجديدة من أجل التنمية العالمية.

وتعرف جائزة الاقتصاد، وهي أحدث جوائز نوبل، رسميا باسم "جائزة بنك السويد للعلوم الاقتصادية في ذكرى ألفرد نوبل" التي أنشئت عام 1968 للاحتفال بذكرى مرور ثلاثمئة عام على تأسيس بنك السويد.

وبجائزة الاقتصاد يختتم موسم جوائز نوبل الذي شهد منح جائزة الآداب للبولندية توكاركوك عن عام 2018، بعد سنة من تعليق الجائزة على خلفية فضيحة أخلاقية، وعن عام 2019 للنمساوي بيتر هاندكه الكاتب المعروف عالميا بمواقفه المؤيدة للصرب خلال حرب يوغوسلافيا السابقة "البوسنة والهرسك".

والجمعة نال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مهندس المصالحة مع إريتريا ورائد الإصلاحات في بلاده جائزة نوبل للسلام.

وجائزة نوبل عبارة عن ميدالية ذهبية ودبلوم وشيك بقيمة تسعة ملايين كورون سويدي (حوالي 830 ألف يورو).