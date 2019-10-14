هل ستنجح الحكومة "المقلصة" بالمغرب في تحقيق التنمية؟

مريم التايدي-الرباط

"الحكومة مطالبة بوضع مخططات مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع، سواء على المستوى الوطني، أو الجهوي أو المحلي"، هذا ما ورد في خطاب الملك المغربي محمد السادس (الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري) الموجه للحكومة المعدلة والبرلمان.

وتميزت خطابات الملك محمد السادس الأخيرة بتكرار الدعوة للعمل الجاد من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية، والعمل على الاستجابة لحاجات الجهات والفئات الاجتماعية المختلفة، عبر تغيير النموذج التنموي، وانخراط المؤسسات بما فيها الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص في إعداد وتنفيذ مشاريع ذات مردودية في الواقع.

فهل تنجح الحكومة المصغرة المعلن عنها أخيرا بالمغرب في حلحلة المشهد الاجتماعي والسير بالنموذج التنموي نحو المسار الصحيح؟

هيكلة حكومية جديدة

رغم تفاوت ردود الفعل بخصوص التعديل الوزاري الأخير بالمغرب، فإن تقليص عدد أعضاء الحكومة من 39 وزيرا إلى 23، حظي بالإشادة، فهل تحقق الحكومة المصغرة ما عجزت عنه الحكومات السابقة وتجيب عن حاجات الشعب وتوصيات الملك؟

يقول المحلل الاقتصادي المهدي فقير في تصريح للجزيرة نت، إن الهيكلة الجديدة للحكومة تسهم في توضيح أكبر للمهام وتحديد الاختصاصات، وهو ما سيسهم -بحسبه- في التوازن بين السلطات والحد من انعدام النجاعة وغياب الالتقائية "تعدد المتدخلين ودون تنسيق أو تكامل".

ونعت فقير إعادة الهيكلية الحكومية بـ "المسألة الصحية"، وخلص لكون إعادة الهيكلة قادرة على حلحلة المشهد السياسي التنموي بالمغرب.

من جهته، اعتبر الخبير بالمعهد المغربي لتحليل السياسات رشيد آوراز، أن تقليص المناصب "جيد ومطلوب"، واصفا إياه بأنه "تقشف مالي وإداري"، مقللا من تأثيره الجوهري على التنمية الاقتصادية، حيث قال إن سؤال التنمية سؤال هيكلي وبعيد المدى.

أما الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب فيرى أن هذه الحكومة تعبر عن تطور مفصلي ومهم في التطور المؤسساتي والهيكلي بالمغرب، واعتبر أن حكومة مقلصة بكفاءات عالية ستكون ذات قدرة على الاستجابة للتحديات والنجاح في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.