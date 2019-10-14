مؤتمر الكويت الرابع للنفط.. نقاشات حول مخاطر تهدد الصناعة

محمود الكفراوي-الكويت

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل إن صناعة النفط تواجه تحديات كبرى في الوقت الحالي، ومن أهمها مخاطر "الإرهاب الإلكتروني"، وتأثير هذا النوع من الحروب على الإنتاج، وذلك في كلمة له خلال مؤتمر الكويت للنفط والغاز الذي افتتحه الأحد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وأوضح أن الكويت ملتزمة -رغم تلك المخاطر- بدورها في المحافظة على استقرار أسعار النفط، بما لا يثقل كاهل الدول المستهلكة، ولا يعرقل مسيرة نمو الدول المصدرة.

ولفت إلى أن سوق النفط تصدت مؤخرا لتقلب الأسعار، ورأى أن الفضل يعود للالتزام غير المسبوق في تطبيق ما يتم الاتفاق عليه بين دول منظمة أوبك ومجموعة "أوبك+"، مشيرا إلى دور الكويت في تحقيق التعاون بين الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن الكويت وبقية الدول التي تعتمد في اقتصادها على النفط عرضة للكثير من المخاطر إذا لم تواكب التغيير الجارف في الصناعة النفطية، في ظل التوقعات المتضاربة حول حصة النفط ضمن خليط الطاقة، رغم استمرار هيمنته الحالية.