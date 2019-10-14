معرض الكويت للنفط والغاز.. تطلعات لحلول مبتكرة لمشاكل الصناعة النفطية

ودعا إلى مشاركة المزيد من الوفود في النسخ المقبلة، مشيرا إلى وجود أفكار جيدة قابلة للتطبيق، إضافة إلى تنفيذ العديد من الأفكار الأخرى على أرض الواقع.

وتشارك في النسخة الحالية من المعرض شركات من ثلاثين دولة حول العالم، تعرض منتجات لها علاقة بصناعة النفط والغاز وعمليات الحفر والتنقيب، إضافة إلى منتجات ذات علاقة بالحلول والتقنيات الحديثة المرتبطة بالمشاكل ذات الصلة بالصناعات النفطية.

جانب من مشاركة شركة هاليبيرتون (الجزيرة نت)

وأكد عدد من أصحاب الشركات المشاركة أن المعرض يمثل فرصة مواتية لتسويق منتجاتهم الجديدة، خاصة أنه يحظى بمشاركة فاعلة من قبل الشركات الكبرى العاملة في المجال.

محطة وقود متنقلة

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الركب لخدمات النفط والكهرباء سعد القطان -للجزيرة نت- إنهم يشاركون في المعرض من خلال عرض أول محطة وقود متنقلة، كونهم المصنع الوحيد في الشرق الأوسط الذي ينتج هذا النوع من المحطات.

وذكر أن هذه المحطات تخدم على وجه الخصوص المدن والمناطق السكنية حديثة البناء، التي يوجد بها نقص في خدمات البنية التحتية، كما تستخدم من قبل عدد من الجهات التي تحتاج لمحطات وقود متنقلة، مثل وزارة الدفاع والحرس الوطني وغيرهما من الجهات.

ولفت إلى أن المحطة سعتها أربعون ألف لتر، ويمكن أن تخزن أكثر من نوع من الوقود، وهي تصنع بأكثر من مقاس وفق طلب الجهة المستفيدة والمواصفات المطلوبة، لافتا إلى أن تلك المحطات مزودة بنظام ذكي يمكنها من إرسال

رسالة آنية حال وجود أي عطل بها.

الوفود المشاركة أثناء التسجيل في المعرض (الجزيرة نت)

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات والخدمات البحرية علي الشمري إن الشركة -كونها إحدى الشركات العاملة في القطاع النفطي- تتطلع لتحقيق العديد من الأهداف من خلال مشاركتها في تقديم منتجات تسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع النفطي.

من جهته، قال مدير التصنيع بشركات خدمات الطاقة السعودية عبد الرحمن الخريجي إن مشاركته هي الأولى في المعرض، متمنيا أن يكون الحضور أقوى في السنوات المقبلة لخدمة أهداف الشركة نحو التوسع إقليميا وعالميا.

كما قال مدير القسم الطبي في شركة أبيسكو المصرية سامح رياض إن الشركة تشارك بالعديد من المنتجات؛ منها المعدات الخاصة بالإخلاء والأمن والسلامة في الحقول النفطية وقت الخطر، وذلك في وقت قياسي لا يتجاوز ثلاث دقائق من وقت اندلاع الحريق.

بدوره، أشار رئيس العمليات في مصنع "كيمي كويت" محمد صبري إلى أن المصنع ينتج حمض البطاريات والماء المقطر، وهو متخصص في تقديم حلول تكنولوجية متطورة لمشاكل القطاع النفطي، والشركة تهدف إلى نشر تلك التكنولوجيا من خلال

المعرض الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى الكويت.