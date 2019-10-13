تريد التخلص من ديونك وتأمين تقاعدك.. 10 نصائح لإدارة أموالك

1- ضع ميزانية غير معقدة

لا يحبذ وضع الميزانيات والتحديق في الأرقام بشكل يومي، مع مراعاة عدم الوقوع في شرك البيانات الضخمة والأرقام المعقدة.

لذا يمكنك إنشاء ميزانية بسيطة خاصة بالنفقات والدخل الشهري واتباعها واستعراضها على نحو شهري أو سنوي وتكرار ذلك، ولا حاجة لتعقيد ذلك أو الهوس بكل سنت.

ميزانية بسيطة خاصة بالدخل الشهري تساعدك في توفير أموالك (غيتي)

2- التحكم بنقاط الأهلية الائتمانية

سواء كنت ملما بذلك أم لا، فإن رصيدك الائتماني يلعب دورا كبيرا في تحديد مقدار أموالك الحالية والمستقبلية، وينطبق ذلك بشكل خاص عند محاولة الحصول على رهن عقاري بفائدة منخفضة أو التقدم بطلب للحصول على شقة.

ويمكن للحصول على نقاط الأهلية الائتمانية (...) المتدنية أن يجعل حياتك أكثر صعوبة، مما يعني أنه يجدر بك مراقبة نقاطك على الدوام.

3- امتلك خطة للتقاعد

يجب التعجيل بوضع خطة للتقاعد وعدم تأجيل ذلك، خاصة بالنسبة للشباب الذين يباشرون حياتهم المهنية، فهذه العقلية تتسبب في حدوث العديد من المعضلات في المستقبل. وفي البداية، يتعين عليك البدء في الادخار، ثم ضبط المبالغ التي تدخرها وتتعلم مع الوقت.

فكلما طالت مدة استثمارك لأموالك زادت الفائدة المركبة المتعلقة بها. وعندما تأجل إيداع الأموال في حساب التقاعد الخاص بك، سيتعين عليك المساهمة بضعفي أو ثلاث أضعاف مساهماتك العادية لتبلغ المعدل المطلوب نهاية المطاف، فبعض كبار السن قالوا إنهم يتمنون لو بدؤوا بشكل مبكر.

4- استثمار مدخراتك والأموال المخصصة للطوارئ

إننا ملمون جميعا بأهمية ادخار الأموال وتخصيص البعض الآخر للطوارئ، لكن استثمار الأموال بدلا من مجرد ادخارها يعد خيارا أكثر فعالية. ولا يعني ذلك الاستثمار في الأسهم أو صناديق المؤشرات، لكن لا يزال عليك تحصيل بعض الفائدة على هذا المال والحصول على بعض المال الإضافي أثناء الادخار.

استثمار الأموال المدخرة يساعد في الحصول على مال إضافي بسهولة (غيتي)

5- إستراتيجية سداد الديون

لعل أفضل ما يمكنك اتباعه هو وضع إستراتيجية سداد ديون ثابتة. والهدف من وراء ذلك إيجاد الطريقة التي تلائم وضعك المالي وتتماشى معه، والتمسك بمبلغ دفوعات ثابت.

6- تحديد أولويات الإنفاق

لابد من تحديد أولويات الإنفاق والتركيز على خفض تكاليف السكن وتكاليف الغذاء والمشتريات الكبيرة الأخرى، عن طريق الانتقال للعيش في شقة أصغر حجما أو طهي الطعام بدلا من شرائه جاهزا. ويتعين عليك أن تفكر في كل عملية شراء كبيرة وتحديد ما إذا كانت ضرورية أم لا.

7- لا تسمح لبطاقات الائتمان بالتحكم في نفقاتك

تحظى بطاقات الائتمان بسمعة سيئة عندما يتعلق الأمر بالديون والفائدة العالية، لكنها تحقق الغرض فيما يخص عمليات الشراء واسترداد الأموال وسائر المكافآت الأخرى. ويتمثل التحدي في السيطرة على نفقات بطاقات الائتمان الخاصة بك وعدم السماح لها بالتحكم بك.

وتكمن المشكلة في إتاحة بطاقات الائتمان إمكانية شراء المنتجات دون امتلاك رصيد، وبذلك عليك تدريب نفسك على عدم استخدام بطاقتك لشراء أغراض لا تملك ثمنها، خاصة تلك المخصصة لتوفير الإشباع الفوري المؤقت.