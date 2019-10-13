أيقونة صناعة الألبان ورقم صعب في كسر الحصار.. "بلدنا" تدخل بورصة قطر قريبا

عماد مراد-الدوحة

بعد حالة من الترقب استمرت قرابة العام، وافقت هيئة قطر للأسواق المالية على طرح أسهم شركة بلدنا للصناعات الغذائية للاكتتاب العام بعد الانتهاء من كافة المتطلبات القانونية، مما يعني دخول وافد جديد إلى البورصة القطرية التي حققت نجاحات كبيرة خلال العامين الماضيين.

وبدأت شركة بلدنا عملها في قطر عام 2012، وقد وجدت نفسها أمام تحدٍ كبير مع بدء الحصار المفروض على البلاد في يونيو/حزيران 2017، لكنها استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في مجال منتجات الألبان وصلت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بوصول نسبتها في السوق إلى ما يقارب 94%، وليس هذا فحسب بل فتحت مؤخرا خطوطا للتصدير إلى عدد من البلدان الآسيوية، على رأسها سلطنة عمان واليمن وأفغانستان وإندونيسيا.

نجاح شركة بلدنا في مواجهة الأزمة التي عصفت بقطر في الأيام الأولى للحصار منحها سمعة كبيرة داخليا وخارجيا، مما أهلها إلى الحصول على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية لإدراج أسهمها في البورصة خلال الربع الأخير من 2019.