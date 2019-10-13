الصين تنتشل 95% من سكان الأرياف من الفقر

أعلن مسؤول صيني أن نحو 95% من سكان بلاده الفقراء سيتخلصون من الفقر بنهاية العام الجاري، وأن بلاده ستقضي على الفقر المدقع العام المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن ليو يونغ فو مدير مكتب المجموعة القيادية لتخفيف حدة الفقر والتنمية بمجلس الدولة أنه سيتم حذف أكثر من 90% من المحافظات الفقيرة من قائمة الفقر بحلول نهاية العام الحالي.

وقال المصدر نفسه أيضا إنه مع استمرار الجهود طوال العام المقبل، ستقضي البلاد على الفقر المدقع عام 2020.

وحسب شينخوا فقد "حققت الصين إنجازات تاريخية في مكافحة الفقر على مدار العقود الماضية، مما جعل مساهما رئيسيا في مساعي العالم للحد من الفقر".

وأظهرت البيانات الرسمية أن الصين استطاعت انتشال نحو 14 مليون شخص في المناطق الريفية من براثن الفقر عام 2018.

وأشارت البيانات إلى أن عدد سكان الريف الفقراء انخفض من نحو 99 مليونا أواخر 2012 إلى 16.6 مليونا نهاية العام الماضي.

خطة

كانت شينخوا نقلت عن تقرير للخارجية أن عدد فقراء المناطق الريفية نحو 56 مليون شخص عام 2015، وانخفض إلى ما دون 17 مليونا العام الماضي، مع ازدياد معدل نصيب دخلهم الفردي من 7653 يوانا (1093 دولارا) إلى 10371 يوانا.

وأولت الصين اهتماما خاصا لزيادة الدعم للأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من المجموعات في المناطق الفقيرة.

وبنهاية العام الماضي وزعت الصين ما إجماليه 384 مليار يوان (45 مليار دولار) من القروض الائتمانية لدعم 6.5 ملايين امرأة لإنشاء أعمالهن وكسب الأموال، مما عزز من الضمان الاجتماعي لهذه الفئة، وفق المصدر ذاته.

وقبل ثلاث سنوات قالت الصين إنها ستستثمر نحو تريليون يوان (141 مليار دولار) حتى عام 2020 لنقل مواطنيها الأشد فقرا من مناطق نائية إلى أخرى أكثر تقدما، وذلك ببناء المنازل ومرافق الدعم والبنية الأساسية، واستصلاح الأراضي الزراعية. وتشير البيانات إلى أن مستوى الفقر العام بلغ 3.1% عام 2017.