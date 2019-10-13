قطاع النفط الإيراني.. العقوبات الأميركية أشد قسوة فكيف يتم الالتفاف عليها؟

الجزيرة نت-طهران

يجمع الإيرانيون على أن قطاعي النفط والغاز يعيشان ظروفا عصيبة بفعل العقوبات الأميركية، لكنهم يشددون على ضرورة الالتفاف عليها وتحويلها إلى فرصة، لتحرير الاقتصاد الوطني من الاعتماد على عوائد النفط والغاز.

ووصف وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه الظروف التي يمر بها قطاع النفط بأنها "خطيرة ودقيقة"، متهما المعارضة الإيرانية في الخارج وإسرائيل وبعض دول الجوار بتحريض الأميركيين على تضييق الخناق على إيران، مؤكدا أن النفط يقع في الخط الأمامي من الحرب الاقتصادية.

وقارن الوزير الإيراني بين الظروف الراهنة وحرب الخليج الأولى، واصفا العقوبات الأميركية بأنها حرب بلا هوادة، وأن الضغوط الاقتصادية الحالية أكثر قسوة مما عانته بلاده إبان حرب الثماني سنوات مع العراق حيث كانوا يتمكنون من بيع النفط واستلام مستحقاته دون أي عوائق.

أفق قاتم

يرى مدير قسم الشرق الأوسط في شركة "أف جي إي" لاستشارات النفط والغاز إيمان ناصري أن أفق التنمية في قطاعي النفط والغاز الإيرانيين "قاتم ومقلق" في ظل العقوبات التي تحظر تزويدهما بالتكنولوجيا الحديثة، فضلا عن عرقلة صادراتهما.

وأشار إلى أن هناك مشاكل كثيرة تجعل بيع النفط الخام وتسليمه إلى الجهة المستوردة "مهمة صعبة" بسبب الشفافية التي تكتنف جميع مصافي التكرير في شتى دول العالم، وكشف عن إعادة بعض شحنات النفط الإيرانية إلى أوروبا إذا ما تبين أنها من إيران.

وتوقع ناصري استمرار الصعوبات التي تعرقل تصدير النفط الإيراني للخارج إلى فترة زمنية وصفها بأنها ليست طويلة، لكنه حذر من أن تصبح صناعة النفط هزيلة في المستقبل إذا لم تتمكن طهران من إيجاد حلول للضغوط الراهنة.