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بسبب هجمات أرامكو.. السعودية تخسر ملياري دولار من إنتاجها النفطي

إحدى منشآت أرامكو المتضررة من الهجوم (الجزيرة)
إحدى منشآت أرامكو المتضررة من الهجوم (الجزيرة)

أفاد موقع "ميدل إيست آي" بأن السعودية خسرت نحو ملياري دولار من إنتاج النفط الخام في أعقاب الهجمات التي استهدفت منشآتها النفطية الشهر الماضي.

وذكر نقلا عن -تقرير لصحيفة فايننشال تايمز- أن البلاد عانت انتكاسة كبيرة نتيجة الهجمات التي ألقت الرياض وواشنطن باللوم فيها على إيران، وأدت إلى انخفاض إنتاج شركة أرامكو بما يعادل 5% من إمدادات النفط العالمية.

وأشار الموقع إلى ما قاله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل الاكتتاب العام في شركة النفط العملاقة من أن قيمة أرامكو قد تصل إلى تريليوني دولار، إلا أن الخبراء -بحسب ميدل إيست آي- باتوا يشككون الآن في أن قيمة الاكتتاب ستصل إلى هذا الرقم.

ورغم أن المملكة (أكبر مصدر للنفط) عملت على إعادة إنتاجها لمستويات كانت عليها قبل الهجمات، فإن محللين شككوا فيما إذا كان بإمكانها النجاح بمهمتها، وتساءلوا: كيف يمكن أن تكون السعودية قادرة على منع مثل هذه الهجمات مستقبلا.

وبينما قالت الرياض إن إنتاجها قد انخفض بنحو 660 ألف برميل يوميا، فإن تقرير فايننشال تايمز تحدث عن أن الخسارات قد تكون حوالي 1.3 مليون برميل.

المصدر : ميدل إيست آي,فايننشال تايمز
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