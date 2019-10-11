حادثة الناقلة الإيرانية تقفز بأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة أكثر من 2%، بعد إعلان وكالات أنباء إيرانية أن ناقلة نفط مملوكة للدولة قُصفت بما يحتمل أنهما صاروخان في البحر الأحمر قرب السعودية.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" والتلفزيون الإيراني الرسمي أن ناقلة النفط "سابيتي" المملوكة لشركة النفط الوطنية، قُصفت أثناء مرورها على بعد ستين ميلا عن ميناء جدة السعودي.

وشهدت الأسعار ارتفاعًا أساسيًّا على وقع تزايد الآمال بشأن تحقيق اختراق في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع سعر مزيج برنت إلى نحو 60.5 دولارا للبرميل، بينما صعد سعر خام تكساس الأميركي إلى نحو 55 دولارا.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مصادر لم تذكر أسماءها، القول إن الناقلة تعاني من أضرار بالغة وتسرب النفط في البحر الأحمر، بينما لم يستبعد التلفزيون الإيراني الرسمي أن تكون الحادثة ناجمة عن "هجوم إرهابي".

وتأتي أنباء حادثة ناقلة النفط الإيرانية في أعقاب هجوم 14 سبتمبر/أيلول الماضي على منشأتين لمعالجة النفط في السعودية، مما أدى إلى تعطل نصف إنتاج المملكة من النفط الخام (أي 5% من الإنتاج العالمي) وتسبب في قفزة لأسعار النفط.

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط عقب هجمات خلال الأشهر الماضية على ناقلات في مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الشحن الرئيسية لتجارة النفط العالمية.