بلومبيرغ: ملياردير مصري يعيد الحياة إلى منتجع سويسري للتزلج

تحت عنوان "ملياردير مصري أحيا جنة تزلج سويسرية" ذكرت شبكة بلومبيرغ الإخبارية أن سميح ساويرس قطب العقارات المصري ورئيس شركة أوراسكوم القابضة أعاد الحياة إلى منتجع تزلج مخفي في قرية أندرمات السويسرية التي تبعد عن زيورخ 90 دقيقة بالسيارة.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن أندرمات كانت قرية أشباح فارغة في منطقة نائية بحضن جبال الألب لم يوفها التاريخ حقها، وهو ما جذب ساويرس إليها كمستثمر.

وقال شتيفان كيرن المتحدث باسم شركة أندرمات سويس ألبس إي جي -وهي الشركة التي أسسها ساويرس لتحويل أندرمات من قرية ألب صغيرة قليلة الحظ إلى منتجع ساحلي قادر على منافسة منتجعات أخرى شهيرة مثل سانت موريتز وفيربير في 2007- إن "ساويرس لا يبتدع وجهات سياحية فقط، بل بلدات أيضا".

واقترح ساويرس خطة إنعاش بتكلفة تزيد على مليار دولار شملت فندقا فخما، وملعب غولف على الطراز الأسكتلندي ومنطقة تزلج مجددة وموسعة، بالإضافة إلى خطة تطوير طموحة لشقق فندقية للعطلات وشاليهات خاصة.

وللنجاح في هذا كان على ساويرس إيجاد طريقة للتحايل على القانون السويسري الذي يحظر على الأجانب شراء منازل ثانوية، وهو ما فعله بالضبط حيث جعل الحكومة تمنح أندرمات استثناء كمنطقة تنمية اقتصادية خاصة.

وبمجرد أن صوتت البلدة لصالح خطته بالإجماع تقريبا انطلق ساويرس في تنفيذ خطته في توسيع منطقة التزلج وضخ فيها 140 مليون دولار في البنية التحتية خلال ثلاث سنوات فقط.