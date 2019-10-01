تريد أن تُحسن وضعك المالي.. هذه 10 طرق لبناء ثروتك بسرعة

ورغم أن القيام بمثل هذه الخطوات ليس أمرا ممتعا كثيرا لكنه يعتبر بمثابة تعريف لماهية الثروة، لذا ينبغي أن تكون نفقاتك دائما أقل من دخلك، وكلما كان الفارق أكبر، كلما كان بإمكانك جمع ثروة أكبر، يتابع الكاتب.

عادات مالية جيدة وفي حال كنت صغيرا في السن ويسمح لك دخلك بفتح حساب تقاعد -يضيف الكاتب- ينبغي عليك استثمار أموالك في صناديق استثمار مشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة، ويجدر بك أيضا التأكد من امتلاكك ما يكفي من المال في صندوق الطوارئ الخاص بك، فإن بدء حياتك بهذه العادات المالية الجيدة سوف يساعدك على النجاح في بناء ثروة.

قال الكاتب جيف روز، في مقال نشر بمجلة فوربس الأميركية، إنه يشعر بالحماس في كل مرة يتمكن فيها من تشجيع مستثمر شاب على إنشاء حساب تقاعد فردي، مشيرا إلى أن من يخصصون 50 أو 100 دولار شهريا لهذا الحساب سيجدون عند بلوغهم مرحلة التقاعد أنفسهم مُؤمّنين على الصعيد المالي.

ينبغي أن تكون نفقاتك دائما أقل من دخلك (غيتي)

1- وفر أموال اقتناء السيارات

يتلهف بعض المشترين للدخول مباشرة في عملية شراء السيارات لدرجة أنهم لا يأخذون الوقت الكافي للتحقق من موثوقية السيارة وسعرها والتمويل.

وفيما يتعلق بجزء التمويل، يمكن أن تكون قروض السيارات أحد أعلى الديون بالنسبة للعديد من الأسر، ويعتبر الكثير من الأشخاص أن أقساط السيارة أمر طبيعي.

في المقابل، لن يساعدك هذا النوع من الديون على صنع ثروة، بدلا من ذلك، يمكنك قيادة سيارة دون الدفع مقابل شرائها، لأن ذلك لن يؤثر كثيرا على محفظتك على المدى الطويل.

2- وفر أموال اقتناء منزل

أفاد الكاتب بأنه استأجر رفقة زوجته منزلا في السنة الأولى من زواجهما. وتجدر الإشارة إلى أن عدم شرائهما لمنزل خاص والاضطرار إلى دفع أقساط الرهن العقاري سمح لهما بإنشاء حساب احتياطي للطوارئ وادخار المال للتقاعد.

لكن السؤال المطروح هو ماذا لو كان سعر الإيجار أغلى من سعر أقساط شراء منزل؟ يعتبر لبيث برافيرمان أن استئجار منزل يمنحك المزيد من الحرية، لا سيما أن شراء منزل يعني الالتزام بدفع أقساط رهن عقاري لمدة تصل إلى 30 سنة. لذلك، ينصح الكاتب باستئجار منزل حتى لو كان سعر الإيجار يفوق مبلغ القسط الشهري للرهن العقاري.

عدم استئجار منزل سمح للكاتب بادخار المال للتقاعد (غيتي)

3- لا تشتر أغراضا لست بحاجة إليها

لا ينبغي عليك شراء أغراض أنت لست بحاجة إليها، بالتالي قبل شراء أي غرض اسأل نفسك عما إذا كنت تحتاجه.

4- وفر جزءا من راتبك

كلما كان دخلك أكبر، كلما كان باستطاعتك ادخار المزيد من المال، واعلم أنه ينبغي عليك تقديم بعض التضحيات حتى تتمكن من تخصيص نسبة مهمة من ثروتك التي يمكن أن تستغلها في الاستثمار.

5- كسب المزيد من المال

أوضح الكاتب أنه عندما تقنع نفسك بأنك لا تملك المال فأنت تجهز نفسك للفشل، لذلك، ينبغي عليك تغيير طريقة تفكيرك وإقناع نفسك بأنك قادر على إيجاد طريقة لكسب المزيد من المال.

6- اعمل بجد أكثر

حتى وإن كنت تعمل في وظيفة لا تحبها، حاول أن تقدم أفضل ما لديك كما لو كنت صاحب الشركة، كما ينصح الموظفين بالتركيز على وظائفهم والعمل بجد، لأن ذلك سيفتح أمامهم أبوابا عديدة.

ينبغي عليك تقديم بعض التضحيات لتتمكن من تخصيص بعض المال للادخار (غيتي)

7- استثمر في تعليمك

أضاف الكاتب أن هناك طريقة أخرى يمكنك من خلالها كسب المزيد من المال، هي الاستثمار في تعليمك.

ويتمثل ذلك في الحصول على شهادة جامعية أو ماجستير في إدارة الأعمال أو الحصول على شهادة في أي تخصص كان. هذا الأمر سيساعدك على تحقيق عائدات لأنك تحمل شهادات.

8- الاستثمار في نفسك وعملك

صرح الكاتب بأنه لم يكن يملك الكثير من المال عندما دخل مجال الاستثمار، مما دفعه إلى التفكير في شراء قمصان وبدلات جديدة كي يبدو أكثر احترافية، كما استثمر في العديد من المواد التسويقية للترويج لنفسه ولعمله. وأضاف أنه دفع مبالغ معتبرة للمشاركة في برنامج تدريب وورش عمل، ساعدته كثيرا على تطوير عمله.

وذكر أنه كان يحرص دائما على عدم إنفاق المال على أشياء تافهة مثل أجهزة التلفاز الضخمة أو الخروج لتناول الطعام في المطاعم الراقية، في المقابل، كانت أمواله موجهة نحو الاستثمار في نفسه وعمله.

المشاركة في برامج التدريب وورش العمل تساعدك في تطوير عملك ودخلك (بيكسابي)

9- الانطلاق في ريادة الأعمال

ذكر الكاتب أنه عندما بدأ عمله الحر كمستشار مالي لأول مرة، كان ذلك بالتوازي مع عمله كموظف في مكان آخر.

رغم ذلك، كان روز قادرا على أداء المهام المطلوبة منه في العمل وتطوير أعماله الخاصة قدر المستطاع في الآن ذاته، رغم وجود بعض القيود.

تمثلت خطوة الكاتب الأولى في دخول عالم العمل الحر. وبمجرد القيام بهذه الخطوة ارتفع دخله في سنته الأولى بنسبة 30%.

منذ ذلك الحين، أصبح روز صاحب مشروع ويعتبر نفسه في الوقت الراهن مستثمرا، إذ أصبح يملك شركة ويدير ثروته الخاصة، إضافة إلى امتلاكه مدونة وبعض العقارات الأخرى على الإنترنت التي تدر عليه دخلا.

10- العمل في مجال العقارات

لم تكن تجربة الكاتب ناجحة في مجال العقارات. وفي هذا الإطار، سأل الكاتب براندون تيرنر من موقع "بيغر بوكيت" عن مدى نجاعة الاستثمار العقاري وكيف يساعد الأشخاص على تحقيق الثروة، وكانت إجابته كالتالي "قد لا يجعلك الاستثمار في العقارات ثريا بين عشية وضحاها، ولكن من شأنه أن يضيف أصفارا إلى صافي ثروتك في وقت زمني أقصر من الوقت الذي تقضيه في العديد من الاستثمارات التقليدية الأخرى".

وأضاف أن شراء عقارات سينتج عنه تدفقات نقدية شهرية كبيرة، يمكن الاحتفاظ بها أو إعادة استثمارها في تنفيذ مزيد من الصفقات.