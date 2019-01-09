شركة بريطانية تعلن اكتشاف آثار للغاز في المغرب

أعلنت شركة "ساوند إنرجي" البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز أنها اكتشفت آثارا جديدة للغاز الطبيعي قرب منطقة "تندرارا" شمال شرقي المغرب.

وقالت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء إن هذا الاكتشاف يقع على عمق يبلغ 2218 مترا.

وأوضحت أن الأمر يتعلق بالاكتشاف الثالث لآثار الغاز في الحقل المعروف باسم "تي.إي10"، بينما يجري تحديد مقدار الموارد المكتشفة.

وأوضحت الشركة -التي تملك حقوق اكتشاف في عدد من مناطق المغرب- أن الذبذبات الصوتية أكدت وجود رواسب صافية تحتوي على كميات من الغاز ذات طبقة رقيقة.

وقالت "سيتم الانتهاء من عمليات الحفر والبدء في إعداد خطط لإجراء اختبارات جديدة على الحقول المكتشفة ابتداء من فبراير/شباط المقبل، بعد تعبئة أجهزة الاختبار اللازمة.

وفي هذا السياق كشفت وزارة الطاقة والمعادن المغربية أن الاستثمارات في مجال الاستكشاف النفطي خلال العام 2018، بلغت أكثر من 150 مليون دولار.

وبحسب الوزارة، فإنه مع نهاية العام الماضي مكّنت عمليات الاستكشاف المتواصلة برا وبحرا من حفر سبعة آبار، أفضت أربعة منها إلى نتائج إيجابية.

وأعلنت الوزارة الوصية إبرام ثلاث اتفاقيات نفطية مع شركتي ربسول وشل في عدة مناطق بالمملكة.

وبلغت الاستثمارات الإجمالية في مجال التنقيب عن الغاز والبترول في المغرب منذ العام 2000 وحتى منتصف العام الماضي نحو 25 مليار درهم (2.6 مليار دولار). ويستورد المغرب أكثر من 90% من احتياجاته للطاقة.