أخبار غير سارة عن الاقتصاد العالمي في 2019

توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9% في 2019 مقارنة مع 3% في 2018، وأرجع ذلك إلى تصاعد التوتر التجاري وضعف حركة التجارة العالمية.

وقالت الرئيسة التنفيذية للبنك كريستالينا جورجيفا في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي يصدره البنك مرتين كل عام "في بداية 2018 كان الاقتصاد العالمي يعمل بكامل طاقته لكنه فقد القوة الدافعة خلال العام، بل إن الطريق قد يصبح أكثر وعورة في العام الجديد".

ويعتبر هذا التقرير متشائما بالمقارنة مع نظيره الصادر في يونيو/حزيران الماضي عندما توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا ثابتا ودعا في الوقت نفسه إلى التحرك بشكل عاجل وضروري.

وتأتي توقعات البنك الدولي في وقت تنخرط فيه الولايات المتحدة والصين في نزاع تجاري مرير يؤثر على الأسواق العالمية في أنحاء العالم منذ شهور.

وتبادلت الدولتان فرض رسوم على سلع الأخرى، غير أن هناك علامات على التقدم ظهرت يوم الثلاثاء مع استعداد البلدين لدخول يوم ثالث من المحادثات في بكين.

ورجح البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأميركي إلى 2.5% هذا العام من 2.9% في 2018، وتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2% هذا العام مقارنة مع 6.5% في 2018.

كما توقع البنك الدولي في التقرير أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة نموا نسبته 4.2% في 2019 مقابل 2% للاقتصادات المتقدمة.

وقال البنك إن "وتيرة الانتعاش الذي شهدته البلدان التي تعتمد إلى حدّ كبير على صادرات السلع الأولية ستزداد تراجعاً عن المستوى المنشود".