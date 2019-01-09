إندبندنت: المستثمرون بالخليج قلقون بعد مقتل خاشقجي

قالت صحيفة إندبندنت إن التعقيدات السياسية التي بلغت ذروتها مع الضجة الإعلامية التي رافقت مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي طغت على الطموحات الاقتصادية لدول الخليج.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن المنطقة التي كانت تعد واحدة من أكثر المناطق الواعدة في العالم على صعيد الاستثمار تحولت إلى منطقة "محظورة" عند بعض الشركات العالمية ورجال الأعمال.

فقد قلصت السعودية والإمارات -تؤكد الصحيفة- خططها التوسعية وسط تراجع أسعار العقارات ومبيعات التجزئة وانخفاض الرواتب وأرباح الشركات بسبب ضعف النمو الاقتصادي.

ونقلت الصحيفة عن أحد المستشارين السابقين في الإمارات قوله "الناس يغادرون، أصبح الأمر مكلفا جدا للعائلات للعيش".

وتشير الصحيفة إلى أن ديون الإمارات ارتفعت من 15% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 20%، كما زادت هذه الديون في السعودية من 1.5% إلى 17% على مدى السنوات الخمس الماضية، مما أجبر الحكومات على خفض الضرائب.

وقالت الصحيفة أيضا إن الأثرياء في الخليج بدؤوا بنقل أصولهم إلى الخارج، في حين يبدو أن مشاريع مثل مدينة "نيوم" التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتكلفة خمسمئة مليار دولار قد تم التخلي عنها.

وتنقل الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله مازحا "إن رؤية 2030 الطموحة التي وضعها ولي العهد السعودي لاستغناء اقتصاد المملكة عن مبيعات الهيدروكربونات وتحديث الاقتصاد في غضون عشر سنوات سيتعين تسميتها برؤية 3020".

تحديات

ولفتت الصحيفة إلى وجود تحديات أخرى أمام اقتصادات المنطقة من قبيل تراجع أسعار النفط والتأثير السلبي للعقوبات الأميركية على إيران على صعيد تعقيد العلاقات التجارية للإمارات.