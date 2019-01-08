أية تحديات ومخاطر تواجه الاقتصاد المغربي في 2019؟

مريم التايدي-الرباط

تعتقد سميرة التي تعمل مساعدة إدارية في مكتب محاماة بعدما تابعت دراساتها العليا في القانون، أن لا شيء سيتغير في الوضع الاقتصادي للمغرب خلال السنة الجديدة.

وترى سميرة في حديثها للجزيرة نت أن المؤشرات لم تتغير، وأنها إن لم تكن تسوء فهي بالتأكيد لا تتحسن.

وتضيف سميرة (في الثلاثينيات من عمرها) أن القدرة الشرائية للمواطنين تتراجع، وأنه من خلال ما تعيشه وتسمعه من محيطها فإن "المعيشة" تصبح صعبة أكثر فأكثر، ودخل المواطن موزع بين السكن وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مشيرة إلى أن التعليم الخصوصي وحده يستنزف القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

أية آفاق؟

بحسب موازنة 2019 التي بنيت على فرضية معدل نمو اقتصادي بنسبة 3.2%، يُتوقع أن يسجل العام الجاري انخفاضا في القيمة المضافة للقطاع الزراعي، وأن يواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي، مدعوما بانتعاش الاستهلاك النهائي الداخلي والاستثمار.

كما يُتوقع أن يساهم استهلاك الأسر في النمو الاقتصادي بنحو 2.2%، والاستثمار بـ1.1%، بينما يتوقع انخفاض صافي الطلب الخارجي، وتسجيل مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية في النمو الحقيقي تقدر بنحو ناقص 0.6%.

وبنيت الموازنة الجديدة التي شرع في العمل بها مطلع يناير/كانون الثاني الحالي؛ على أولوية تعزيز السياسات الاجتماعية ومواصلة المشاريع الكبرى والإستراتيجيات القطاعية ودعم الاستثمار الخاص ومواصلة الإصلاحات والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن 2019 سيكون عام بدء تنفيذ الإصلاحات الكبرى وإخراج مجموعة من القوانين.

وقال في اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي المنعقد الخميس الماضي "نتمنى مع بداية السنة الجديدة أن نضاعف عملنا ونزيد من جودته ونرفع وتيرته".