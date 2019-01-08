دراسة ترصد معدلات الفقر العالمي بالأقمار الصناعية

عمر الحداد

رغم صعوبة إجراء تقييم عالمي للفقر والظروف الاقتصادية السيئة، فإنه بات ممكنا تقدير إلى أي مدى وصلنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة وتعهدت 93 دولة بالالتزام بها حول العالم.

الأقمار الصناعية ترصد الفقر

تشير دراسة حديثة إلى إمكانية استخدام بيانات الأقمار الصناعية العالية الدقة لرسم خريطة لظروف المعيشة الاقتصادية، وصولا إلى مستوى الأسر، لرسم خريطة للفقر على مستوى العالم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ووفق الدراسة التي أعدها باحثون من جامعة "أرهوس" الدانماركية، ونشرت نتائجها في مجلة أعمال الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS) أول أمس الاثنين، فإنه استنادا إلى صور الأقمار الصناعية العالية الدقة، أمكن تقييم حالة الفقر على مستوى الأسر في المناطق الريفية بالبلدان النامية بدقة.

ووفق معدي الدراسة فإن هذه النتائج تمثل أخبارا جيدة إذا أريد الامتثال لأجندة التنمية الطموحة التي تبناها رؤساء دول وحكومات العالم بقمة الأمم المتحدة في نيويورك عام 2015. وبدأت هذه الأهداف في الأول من يناير/كانون الثاني 2016 وتستمر حتى العام 2030 لوضع مسار لتحقيق تنمية أكثر استدامة لصالح كل من الناس والأرض.