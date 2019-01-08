وفد تجاري كويتي بقطر لتعزيز العلاقات الاقتصادية
استضافت غرفة قطر الثلاثاء لقاء مشتركا مع وفد تجاري وصناعي من دولة الكويت لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وإمكانية إنشاء مجلس أعمال قطري-كويتي مشترك لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
ورأس مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم الوفد الكويتي بمشاركة مسؤولين من اتحاد الصناعات الكويتية وغرفة تجارة وصناعة الكويت وعدد من رجال الأعمال والصناعيين الكويتيين، يمثلون نحو عشرين شركة صناعية، في حين ترأس الجانب القطري محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بمشاركة أعضاء من مجلس إدارة الغرفة.
وأكد الطرفان تعزيز التعاون في كافة المجالات التجارية والصناعية، والتقريب بين رجال الأعمال، ومناقشة أي معوقات تواجه الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري، والجدية في نقل التعاون المشترك إلى أعلى مستوياته، بما يحقق الفائدة للاقتصادين القطري والكويتي.
وقال ابن طوار إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 2.8 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، بزيادة 12% عن 2017.
|الوفد الكويتي خلال اللقاء (الجزيرة)
وتحدث الجانبان عن إمكانية إنشاء مجلس أعمال قطري-كويتي مشترك لتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وافتتاح مكتب تمثيلي للهيئة العامة للصناعة الكويتية في غرفة قطر، وإقامة معرض دائم للصناعات الكويتية في قطر، وإقامة معرض مشترك لمنتجات البلدين في دول مختلفة حول العالم للترويج للصناعات القطرية والكويتية.
وزار وفد من رجال الأعمال القطريين الكويت العام الماضي، وعقد على هامش الزيارة ملتقى أصحاب الأعمال القطري الكويتي، الذي أسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك بين قطاعات الأعمال في البلدين، وتأسيس مزيد من الشركات القطرية الكويتية المشتركة، التي يمكنها أن تدعم نمو التبادل التجاري بين البلدين.
وأسهم القطاع الخاص الكويتي في مساعدة نظيره القطري على تجاوز تداعيات الحصار الذي تتعرض له دولة قطر منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017 من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حيث أسهمت الشركات الكويتية في مد السوق القطري بالعديد من المنتجات والسلع منذ بداية الأزمة الخليجية، مما أسهم في استقرار السوق المحلي.
وبلغ عدد الشركات الكويتية المملوكة 100% لمستثمرين كويتيين في قطر نحو 194 شركة، في حين بلغ عدد الشركات القطرية الكويتية المشتركة نحو 332 شركة، ليصبح إجمالي عدد الشركات الكويتية والقطرية الكويتية المشتركة العاملة في السوق القطري بنهاية عام 2018 نحو 526 شركة، مقابل 393 بنهاية عام 2017 وبنمو بلغ 34%.