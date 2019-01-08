وفد تجاري كويتي بقطر لتعزيز العلاقات الاقتصادية

استضافت غرفة قطر الثلاثاء لقاء مشتركا مع وفد تجاري وصناعي من دولة الكويت لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وإمكانية إنشاء مجلس أعمال قطري-كويتي مشترك لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

ورأس مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي عبد الكريم الوفد الكويتي بمشاركة مسؤولين من اتحاد الصناعات الكويتية وغرفة تجارة وصناعة الكويت وعدد من رجال الأعمال والصناعيين الكويتيين، يمثلون نحو عشرين شركة صناعية، في حين ترأس الجانب القطري محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بمشاركة أعضاء من مجلس إدارة الغرفة.

وأكد الطرفان تعزيز التعاون في كافة المجالات التجارية والصناعية، والتقريب بين رجال الأعمال، ومناقشة أي معوقات تواجه الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري، والجدية في نقل التعاون المشترك إلى أعلى مستوياته، بما يحقق الفائدة للاقتصادين القطري والكويتي.

وقال ابن طوار إن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى نحو 2.8 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018، بزيادة 12% عن 2017.