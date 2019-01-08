العراق وتركيا يبحثان توسيع التعاون الاقتصادي

بحث العراق وتركيا زيادة حجم التبادل التجاري بينهما وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد وزير التجارة العراقي محمد هاشم العاني اليوم الثلاثاء خلال مباحثاته مع الوفد التركي الاقتصادي الذي يزور بغداد حاليا، حرص بلاده واستعدادها للتعاون مع تركيا لتسهيل الإجراءات وحل الملفات العالقة بينهما، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات.

ولفت العاني إلى إمكانية تعاون وزارته مع الجانب التركي في مجالات بناء المخازن وإقامة المعارض المتبادلة واستيراد المواد الغذائية والإنشائية.

من جانبه، أكد الوفد التركي استعداد أنقرة الكامل للانفتاح على العراق والمشاركة في إعادة الإعمار والدخول في المشاريع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية على مختلف الأصعدة.

وبلغ حجم التبادل بين تركيا والعراق 16 مليار دولار العام الماضي، ويسعى البلدان لرفعه إلى عشرين مليارا العام الجاري.