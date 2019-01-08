 أكبر بنك بالإمارات يخصم بالخطأ رسوما من العملاء

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أكبر بنك بالإمارات يخصم بالخطأ رسوما من العملاء

بنك أبو ظبي الأول حسم 48 دولارا من العملاء دون إبداء أسباب (غيتي)
بنك أبو ظبي الأول حسم 48 دولارا من العملاء دون إبداء أسباب (غيتي)

قال بنك أبو ظبي الأول -أكبر بنك في الإمارات- على فيسبوك إنه يعكف على رد رسوم للعملاء بقيمة 175 درهما (47.7 دولارا)، جرى حسمها عن طريق الخطأ من حساباتهم.

وشكا عملاء البنك على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الأخيرة، بعد أن حُسمتْ منهم الرسوم دون أن يتلقوا تفسيرا واضحا.

وقال البنك ردا على شكوى أحد العملاء على فيسبوك "نواجه حاليا مشكلة في النظام جرى فيها خصم مبلغ فائدة مدينة بقيمة 175 درهما من حسابك، ويعكف الفريق المعني حاليا على المسألة لحلها في أقرب وقت ممكن وإعادة الرسوم".

وفي تعليقات رصدها موقع "أرقام" المتخصص في الشؤون المالية، قال أحدهم "هذا الخطأ يتكرر كثيرا يا بنك أبو ظبي الأول، من أيام بنك الخليج. عديد المرات كانوا يدفعوني رسوم لا ناقة لي فيها ولا جمل".

وتأسس بنك أبو ظبي الأول في 2017 نتيجة اندماج أكبر بنكين في أبو ظبي: بنك الخليج الأول، وبنك أبو ظبي الوطني.

المصدر : مواقع إلكترونية,رويترز
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