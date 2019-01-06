يتوافق مع الشريعة.. تركيا تطور نظام دفع إلكتروني بعيدا عن البنوك

تمكنت شركة تركية من تطوير نظام دفع إلكتروني باسم "ميناباي" (MenaPay)، على غرار نظام سلسلة الكتل المحدودة "البلوك تشين" المستخدم في تعاملات العملات الرقمية، بهدف تغيير أنظمة الدفع التقليدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويوفر نظام الدفع الجديد الذي بدأ تطويره في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 الشفافية والأمان، بشكل أسرع من نظرائه، وفقا للشركة المطورة.

وحتى اليوم، تلقى تطبيق الهاتف المحمول والبنية التحتية للدفع، المدعوم من شركة الاستثمار الرئيسية "Boğaziçi Ventures" التركية، استثمارات بقيمة 6.5 ملايين دولار (34.2 مليون ليرة تركية).

وتم تطوير النظام الجديد بشكل يتناسب مع شروط التمويل الإسلامي، وذكر مسؤولو الشركة أن تطبيق النظام على الهواتف المحمولة، سيدخل حيز الاستخدام اعتبارا من 15 يناير/كانون الثاني الجاري.

وإلى جانب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعتزم الجهات المشرفة على تطوير النظام طرحه في الأسواق الآسيوية والعالمية خلال الفترة القادمة.

وقال إلكر جكريقجلي مدير التسويق في "ميناباي" إنه بالإمكان تحويل الأموال عبر هذا النظام من استخدام العملة الافتراضية "ميناكاش" (MenaCash).

وذكر جكريقجلي أن أهم ما يميز نظام الدفع الإلكتروني الجديد عن نظرائه، هو إمكانية تعامل العملاء مع بعضهم البعض بشكل مباشر ودون الحاجة إلى وساطة البنوك.

وأضاف "يمكن للعملة الافتراضية "ميناكاش" أن تقوم بدور العملة المشتركة، وبفضل هذا النظام، يمكن للأشخاص تحويل الأموال فيما بينهم خلال مدة لا تتجاوز الثانيتين".