خبراء: أوبك تعاني وستواجه تحديات كبرى في 2019

محمود الكفراوي-الكويت

قال خبراء نفط كويتيون إن منظمة أوبك ستواجه خلال العام الجاري تحديات كبرى، كما ستشهد تراجعا في الدور الذي لعبته منذ تأسيسها في العام 1960، وسط تحذير من إمكانية تفككها.

وفي حين ذهب بعض الخبراء إلى حد القول بانتهاء "أوبك" فعليا نتيجة السيطرة الأحادية لبعض الدول، رأى آخرون أن استمرارها مرهون بوجود روسيا ضمن التحالف المعروف بـ"أوبك بلس".

وبهذا الصدد أكد الأكاديمي والخبير النفطي الكويتي طلال البذالي أنه سبق أن تنبأ في العام 2009 بتفكك أوبك خلال عشر سنوات استنادا إلى العديد من الأسباب التي لا تزال قائمة، بل وتعززت بشكل أكبر حتى بات وجود المنظمة شكليا لا أكثر، وفق تعبيره.

ويعدد البذالي أسباب تفكك المنظمة من وجهة نظره في سيطرة عضو وحيد على قراراتها ممثلا في المملكة العربية السعودية، كونها هي من تكيف الأمور حسبما ترى استنادا لكونها العضو الأكبر والأقوى، حتى أنها تستطيع تغيير أسعار النفط من دون الرجوع لمشورة الأعضاء.

بداية تفكك المنظمة

ويعتبر البذالي -وهو أستاذ لهندسة النفط في جامعة الكويت- أن دخول روسيا على الخط أمر مقلق لكونه اعترافا ضمنيا من "أوبك" بعدم قدرتها بل وفقدانها السيطرة على أسواق النفط العالمية، ويرى أن ذلك بمثابة بداية فعلية للتفكك.

ففي حال خروج روسيا من اتفاق "أوبك بلس" -يقول البذالي- لن يكون بمقدور المنظمة السيطرة على الأسواق، مما يعني انتفاء الغرض الذي أنشئت من أجله، وأن وجودها بات الآن شكليا فقط.

ويدلل على ذلك بأن جميع قرارات أوبك تتخذ الآن من السعودية بمشاورة روسيا فقط، أما باقي الدول الأعضاء فليس لها أي دور فعلي في صنع قرار المنظمة، وهو أمر يخلق بلا شك حالة ملل لدى تلك الدول تجاه السياسة الراهنة.

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أما السبب الثاني للتفكك -برأي البذالي- فيتمثل في غياب التجانس على مستوى كميات الاحتياطي النفطي بين الأعضاء.

ومن بين أسباب التفكك كذلك أنه على غرار أوبك للنفط بات العالم قريب من رؤية أوبك أخرى للغاز تضم قطر وإيران وروسيا، وستكون هناك منظمات تمثل المصادر المنافسة ممثلة في الغاز الطبيعي والنفط الصخري، مما يعنى أن النفط الخام لم يعد اللاعب الوحيد في أسواق الطاقة، بحسب البذالي.

والسبب الأهم للتفكك برأي البذالي يكمن في وصول جميع الدول الأعضاء حاليا لما يسمى الطاقة القصوى للإنتاج، أي أنها لم يعد لديها المرونة في خفض أسعار النفط عبر زيادة الإنتاج.

هذا الأمر -وفقا للمتحدث ذاته- هو ترجمة حقيقية لجملة واحدة مفادها أنه "لم يعد هناك شيء يسمى أوبك على أرض الواقع وأن من سيقود السوق النفطية في المستقبل القريب هم ثلاثة عناصر أولهم المضاربون، وثانيهم العرض والطلب، وأخيرا سعر صرف الدولار، أما أوبك فستقف عاجزة تماما عن لعب أي دور في الأسعار".