مطار دبي بعيد عن تحقيق أهدافه

تراجع عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني، ليبقى بحاجة إلى عدد شهري قياسي من الركاب لتحقيق هدفه للعام بأكمله.

وقالت شركة مطارات دبي المشغلة للمطار الدولي الأحد إن عدد المسافرين عبر المطار انخفض 0.8% على أساس سنوي إلى نحو 6.9 ملايين مسافر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعلى مدى الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، استخدم 81.4 مليون مسافر المطار، بارتفاع 1.3%.

ويعني ذلك أن المطار بحاجة لأن يكون قد تعامل مع عدد قياسي من المسافرين قدره 8.9 ملايين في ديسمبر/كانون الأول الماضي لتحقيق هدفه المعلن للعام بأكمله البالغ 90.3 مليون مسافر.

وكان أكبر عدد من الركاب سافروا عبر مطار دبي في شهر واحد بلغ 8.37 ملايين مسافر في أغسطس/آب 2018.

وشهد مطار دبي -مركز عمليات شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي- تباطؤا في نمو حركة المسافرين هذا العام، بعد زيادات قوية سجلها على مدى 15 سنة.

وذكرت مطارات دبي أن حجم البضائع التي جرى مناولتها في المطار زاد بنسبة 0.6% في نوفمبر/تشرين الثاني عن الشهر ذاته من العام 2017، لكن إجمالي حجم البضائع في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2018 انخفض بـ0.8%.