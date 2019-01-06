فقدت 60% من قيمتها.. إيران تتوجه لحذف 4 أصفار من عملتها

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) الرسمية الأحد أن البنك المركزي اقترح حذف أربعة أصفار من العملة المحلية الريال، بعدما هوت العملة في عام شهد أزمة اقتصادية بفعل عقوبات أميركية.

ونقلت الوكالة عن محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي قوله "قدم البنك المركزي للحكومة أمس مشروع قانون لحذف أربعة أصفار من العملة الوطنية، وتمنى انتهاء تلك المسألة في أقرب وقت ممكن".

وبعد نيل الموافقة من الحكومة، ستعرض خطة العملة المقترحة على البرلمان لإقرارها، ثم الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور لوضعها موضع التنفيذ.

وأكد همتي أن البنك المركزي هو المسيطر على سوق العملة الأجنبية في البلاد، وأعرب عن أمله في كبح معدل التضخم في ظل استقرار سوق العملات.

وأوضح أن تعديل النظام المصرفي وتنظيمه من أهم الخطوات التي من المقرر أن يتخذها البنك المركزي.

والاقتراح بحذف أربعة أصفار من العملة مطروح منذ 2008، لكن الفكرة اكتسبت قوة مع فقدان الريال ما يزيد على 60% من قيمته في 2018، رغم تعافيه في الآونة الأخيرة بدعم من البنك المركزي في تحد للعقوبات الأميركية.

وجرى تداول العملة الإيرانية عند نحو 110 آلاف ريال للدولار في السوق الموازية اليوم الأحد، بحسب مواقع إلكترونية معنية بالعملات.

وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران العام الماضي، بعدما انسحب من الاتفاق النووي الذي وقعته قوى عالمية مع طهران في 2015.

وتسبب ضعف الريال في اضطراب التجارة الخارجية لإيران العام الماضي، وساهم في دفع التضخم السنوي للصعود بأربعة أمثاله إلى نحو 40% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.