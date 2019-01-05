مئات الهكتارات الزراعية تعود للإنتاج بريف حلب

جلال سليمان-ريف حلب

"والله يابني هذا العام ليس كباقي الأعوام هناك تحسن لا نقول كبير لكنه مقبول نسبيا في الإنتاج"، بهذه الكلمات بدأ الحاج أبو جميل الحديث مع الجزيرة نت عند سؤاله عن محصوله الزراعي من البطاطا لهذه السنة.

يعزو أبو جميل السبب بتحسن المحصول إلى عودة مئات من الهكتارات من الأراضي الزراعية التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية إلى السكان المحلين، والدعم الذي تقدمه المجالس المحلية، إضافة إلى الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة العامين الماضي والحالي.

وتقارب مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في منطقة (درع الفرات) بريف حلب الشمالي -الممتدة من إعزاز غربا إلى جرابلس شرقا، ومن الحدود التركية شمالا إلى مدينة الباب ومارع جنوبا- نحو مئة ألف هكتار، 75% منها تُزرع بالحبوب (حُمّص، عدس، قمح، شعير)، في حين 25% مخصصة للخضروات التي تزرع قرب مصادر المياه في الأراضي الأكثر خصوبة.

لماذا تراجع الأداء الزراعي

وشهد القطاع الزراعي في سوريا -كغيره من القطاعات- تراجعا كبيرا بسبب العمليات العسكرية الدائرة منذ عام 2011.

ويعود هذا التراجع في ريف حلب الشمالي إلى مجموعة عوامل، أبرزها تردي الوضع الأمني وصعوبة المواصلات، وعمليات النقل بين المناطق وعزلها بسبب سيطرة قوى مختلفة تحد من سهولة نقل مستلزمات العملية الزراعية والمنتجات، بين مواقع الإنتاج وأسواق الاستهلاك في مناطق أخرى.

ومن أسباب التراجع أيضا فقدان مصادر الطاقة التي يعتمد عليها المزارعون، لضخ المياه الجوفية للري، وغياب الجهات المعنية بالعمل الزراعي، وتوجه غالبية من أبناء المنطقة إلى اقتصاد الحرب، وترك العمل الزراعي لصعوبته وقلة مردوده، والارتفاع الكبير بأسعار البذور والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

يضاف إلى ذلك الأعمال العسكرية والقصف التي كثيرا ما كانت تستهدف المنشآت الزراعية، فضلا عن انتشار الألغام.

ويبقى العامل الأهم الذي أضر بقطاع الزراعة في هذه المنطقة هو خروج مشروع "إرواء سهول تادف" والباب من الخدمة، بسبب القصف والتخريب الممنهج وسرقة المضخات الرئيسية من قبل تنظيم الدولة، علاوة على سيطرة قوات النظام على موقع محطة الضخ الرئيسية للمشروع في قرية "شربع"، شمال مطار كويرس، ووقوع سد تشرين تحت سيطرة الوحدات الكردية مما حرم المنطقة من مصدر أساسي للطاقة الكهربائية.

من الخطوات التي دعمت المزارعين بريف حلب فتح باب تصدير منتجاتهم إلى السوق التركية (الجزيرة)

التصدير إلى تركيا

وأعلنت المجالس المحلية بريفي حلب الشمالي والشرقي الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش السوري الحر، فتح باب التصدير للمزارعين الراغبين ببيع محاصيلهم الزراعية -العدس والبطاطس- إلى تركيا، وذلك بعد إعلان أنقرة نيتها استيراد مزيد من هذين المحصولين من مناطق الشمال السوري.

ونشر المجلس المحلي لمدينة "بزاعة" بريف حلب الشرقي بيانا دعا فيه المزارعين الراغبين بتصدير محاصيلهم إلى مراجعة المكتب الزراعي في المجلس، للحصول على شهادة منشأ تمكنهم من بيع مواسمهم إلى الجانب التركي.

ويقول محمد كدرو مدير المكتب الزراعي في المجلس المحلي لمدينة بزاعة إن سعر الشراء تم تحديده من قبل تركيا بـ1.75 ليرة تركية للكيلوغرام الواحد.

ويبدو أن هناك إقبالا على بيع محاصيل البطاطس لتصديرها إلى السوق التركية، خاصة أن الأسعار المعروضة من الحكومة التركية للمزارعين تضاهي الأسعار التي تباع بها محاصيل حبات البطاطس في السوق المحلية.

ويقول موفق وهو مزارع بريف حلب "السعر التركي أفضل لنا من السعر المقدم لنا من قبل تجار السوق المحلية".

ويضيف "سعر طن البطاطس في السوق المحلية يتراوح بين 70-75 ألف ليرة سورية، وهو بالكاد يغطي تكاليف الإنتاج من ري وأسمدة ومبيدات ومجهود، بالإضافة إلى تكاليف اليد العاملة... في حين قدمت المجالس المحلية عرضا تجاوز 100 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، وهو رقم جيد بالنسبة لنا كمزارعين".

موفق، أوضح أن عملية التصدير الحالية ستساعد في الحد من تحكم التجار بأسعار المنتجات الزراعية في السوق المحلية، خاصة المتوافرة منها، ويجبرهم على تقديم رقم مقارب لسعر السوق الطبيعي.