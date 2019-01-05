تركيا.. صادرات قياسية من صناعات الدفاع والفضاء

ارتفعت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والفضائية بنسبة 24.9% في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2017.

وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، فقد بلغت قيمة صادرات الصناعات الدفاعية والفضائية الشهر المنصرم زهاء 253.5 مليون دولار، وهي الأعلى خلال أشهر السنة الماضية.

وبحسب المعطيات فإن صادرات الصناعات الدفاعية والفضائية سجلت رقما قياسيا جديدا، إذ بلغ إجمالي قيمتها خلال العام الماضي مليارين و35 مليون دولار، بعد أن كان آخر رقم قياسي بواقع 1.74 مليار في 2017.

ولم تكن قيمة الصادرات بهذا المجال تتجاوز مليار و260 مليون دولار عام 2012 لتنتقل إلى مليار و677 مليون سنة 2016.

وحصلت الولايات المتحدة على الحصة الكبرى من تلك الصادرات خلال 2018 بواقع 726مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ 226 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بـ 153 مليون دولار، وبعدها قطر بنحو 83.5 مليون دولار، وفق وكالة الأناضول.