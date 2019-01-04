غضب وصراخ بالأردن ينتهي بإقرار موازنة 2019

محمود الشرعان- عمّان بعد سلة غذائية لاحتياجات المواطن الأردني، وخبز وحبة بندورة (طماطم)، ومشاهد من مسرحية شقائق النعمان، وصراخ في وجه الحكومة الأردنية؛ أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للدولة لعام 2019 بإنفاق يصل إلى 13.04 مليار دولار، وعجز مالي يبلغ -بعد المنح الخارجية- نحو 911 مليون دولار. وتفنن النواب في الرد على موازنة الحكومة من خلال طرق مبتكرة للتعبير عن اعتراضهم، حيث حمل نائب بيده "خبزا وحبة بندورة" في إشارة إلى ضعف غذاء المواطن الأردني، وعرض آخر مشهدا من مسرحية شقائق النعمان السورية، فيما أهدت نائبة ثالثة سلة غذائية لاحتياجات المواطن إلى رئيس الوزراء. ورغم ردود النواب الغاضبة فإن الموازنة أقرت بموافقة 60 نائبا من أصل 105 حضروا الجلسة، وأكد رئيس الحكومة عمر الرزاز أن فريقه يسعى من خلال هذه الموازنة إلى الاعتماد على الذات عبر تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية. وذهب الرزاز بعيدا عن الأرقام، وأشار إلى أن أي موازنة في العالم تنم عن أرقام صماء إذا قرئت خارج إطارها التنموي والسياسي، داعيا النواب إلى الاطلاع على وثيقة أولويات الحكومة التي ستصدر الأسبوع المقبل.

النائب إبراهيم العتايقة حمل بيده "خبزا وبندورة" في إشارة إلى سوء الوضع الغذائي للمواطن الأردني الجزيرة)

تصويت النواب على الموازنة لم يكن مفاجئا، فعلى مدار سنوات طويلة لم يردّ المجلس أي موازنة حكومية، مهما كانت تحمل من أرقام قد ترهق جيب المواطن.

وقبيل التصويت قدم عضو كتلة الإصلاح النيابية -المنبثقة عن حزب جبهة العمل الإسلامي - النائب موسى الوحش، مخالفة بالموازنة وأرقامها، داعيا لردها، إلا أن مقترحه لم ينجح نيابيا.

ويقول النائب موسى الوحش للجزيرة نت إن إجمالي الإنفاق العام في موازنة عام 2019 حوالي 13.04 مليار دولار، يتجاوز نظيره في 2018 بـ777 مليون دولار، أو بما نسبته 6%، أي أنها موازنة توسعية بشكل كبير.

ويضيف أن مقدار الإنفاق الجاري في موازنة عام 2019 بلغ حوالي 11.29 مليار دولار بارتفاع 463 مليون دولار، مؤكدا أن الإنفاق الجاري شكل ما نسبته حوالي 86% من إجمالي الإنفاق العام، وهذا مؤشر على عجز الحكومة في ضبط الإنفاق العام.

النائبة ديمة طهبوب حملت سلة غذائية وأهدتها لرئيس الحكومة (الجزيرة)

وشكّل إجمالي الدين العام للمملكة 94.5% من الناتج المحلي الإجمالي ، ووصلت قيمته إلى نحو أربعين مليار دولار.

وبحسب ما رصدته الجزيرة نت ، فإن البند المتعلق بإيرادات ونفقات الحكومة حتى تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، يشير إلى أن إيرادات العام القادم يتوقع أن تصل إلى 12 مليار دولار، بينها 845 مليون دولار من المنح الخارجية.

ويقّدر الخبير المالي محمد برقان ارتفاع العجز المالي في الموازنة لعام 2019 بـ140مليون دولار، ويقابل ذلك تراجع في المنح الخارجية بقيمة مماثلة.

وقال برقان للجزيرة نت إن الارتفاع في العجز المتوقع لعام 2019 ناتج عن انخفاض المنح الخارجية، وهو مؤشر مهم على ضعف قواعد الاقتصاد نظرا لاعتماده بشكل كبير على هذه المنح، مضيفا أن انخفاض المنح سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأردني كله وعلى الموازنة وحجم العجز.

ونبّه الخبير المالي إلى أن نسبة النمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 2018 كانت 2% كما هي معلنة على موقع دائرة الإحصاءات العامة، وفي حال الاستمرار على النهج الاقتصادي نفسه، فلن تستطيع الوصول إلى 2.3% نظرا لعدم وضوح الخطط الاقتصادية للحكومة.

ورد وزير المالية الأردني عز الدين كناكرية على النواب خلال جلسة إقرار الموازنة، بأنه ورغم زيادة الإيرادات المحلية عام 2018 بقيمة 401 مليون دولار، فإن الرقم جاء دون المتوقع.

وأوضح كناكرية أن ذلك جاء بسبب الوضع الاقتصادي، وانخفاض حجم التبادل التجاري، وإعادة النظر في سعر المحروقات على مدار العام وتخفيض الضريبة على السيارات الهجينة (الهايبرد).

وأكد أن الحكومة تتفهم خوف النواب من عدم تحصيل الإيرادات كما وقع في عام 2018.

الرزاز: هدف الحكومة في الموازنة الاعتماد على الذات من خلال تغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية (الجزيرة)

يأتي إقرار الموازنة في ظل احتجاجات شعبية متواصلة منذ أسابيع، بالقرب من محيط رئاسة الحكومة بالعاصمة عمان للمطالبة بتغيير النهج الحكومي الاقتصادي والسياسي.

وتصدر وسم #الموازنة_العامة موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، وحملت أغلب التغريدات انتقادات لمجلس النواب، لإقرارهم الموازنة دون الشعور بحال المواطن.

بعض النواب و هم برفعوا ايديهم للموافقة ذكروني بأيام المدرسة لما المعلم يسأل سؤال و انت مش عارف الجواب بس بترفع ايدك نص نص انه يعني هيني مع العارفين و فهمان و انت ولا بتكون عارف شو السؤال حتى 😎😅#الموازنة_العامة — آلاء الطراونه ^^! 🇯🇴 (@lolomt93_alaa) ٣ يناير ٢٠١٩

وانتقد بعض المغردين الإجراءات التي مر بها إقرار الموازنة، وتعجل النواب في الموافقة عليها.