شحنات أوبك لأميركا عند أدنى المستويات

انخفضت شحنات النفط من أعضاء منظمة أوبك إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في خمس سنوات على الأقل.

وبحسب وكالة رويترز أظهرت بيانات "ريفينيتيف آيكون" وشركة كبلر لمعلومات السوق، تراجع مستوردات النفط الأميركية من أوبك بقرابة مئتي ألف برميل يوميا، لتبلغ 1.63 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بـ1.8 مليون برميل في الشهر الذي قبله.

وأشارت البيانات إلى أن شحنات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة انخفضت الشهر المنصرم بمقدار مئة ألف برميل يوميا، لتصل إلى 534 ألفا.

وقال محللون إن السعودية -أكبر منتج في منظمة أوبك- وعددا من الدول المنتجة الأخرى، كبحت الإمدادات في مواجهة ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وزيادة مخزوناتها.

وتعد زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي أبرز العوامل التي ساهمت في انخفاض مستوردات الولايات المتحدة من الخام.

وأظهرت البيانات الأسبوعية لمعهد النفط الأميركي أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 4.5 ملايين برميل، لتصل إلى نحو 444 مليونا.

كما أشارت البيانات إلى انخفاض مخزونات البنزين بمقدار ثمانية ملايين برميل، مقارنة بتوقعات لوكالة رويترز بأن تزيد بواقع مليوني برميل.