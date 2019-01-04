اقترب من 22 تريليون دولار.. ارتفاع الدين الأميركي مع ترامب

كشفت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الجمعة عن ارتفاع الدين الأميركي إلى 21.974 تريليون دولار نهاية 2018.

وقالت الوزارة في بيان إن الدين الأميركي زاد أكثر من تريليوني دولار منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مهام منصبه في البيت الأبيض.

وصعد الدين الأميركي بمعدل متسارع في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، عندما وافق الكونغرس وإدارة الرئيس السابق باراك أوباما على تمويل التحفيز من أجل الحفاظ على أداء الاقتصاد.

وإبان ترشحه، وعد ترامب بالتخلص من الدين الوطني، وقال لصحيفة واشنطن بوست في 2016 إنه يمكن أن يجعل الولايات المتحدة خالية من الديون على مدى ثماني سنوات.

ووفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس، بلغ إجمالي الدين العام 78% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في السنة المالية 2018، وهي أعلى نسبة منذ عام 1950.

ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس، في حال عدم اتخاذ تغييرات جذرية، أن يرتفع الدين العام الأميركي إلى 96% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028.

ووفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية، فإن 70% من الدين العام الأميركي مستحق لوكالات حكومية ومستثمرين محليين، في حين تمتلك كيانات أجنبية 30% المتبقية.