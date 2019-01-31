"إنتل".. سلاح أميركي لمواجهة النفوذ الصيني بإسرائيل

محمد محسن وتد-القدس المحتلة

حمل قرار شركة "إنتل" الأميركية للتكنولوجيا والهايتك استثمار 11 مليار دولار بإسرائيل في طياته الكثير من الأهداف؛ ولعل أبرزها تعزيز التعاون بين واشنطن وتل أبيب في الابتكارات التكنولوجية وصناعة "السايبر"، والحد من ظاهرة هجرة الأدمغة الإسرائيلية إلى أوروبا، إلى جانب إيقاف توغل بكين في الاقتصاد الإسرائيلي.

وأعلنت شركة "إنتل" أن صادراتها من إسرائيل بلغت 3.9 مليارات دولار في عام 2018، بزيادة قدرها ثلاثمئة مليون دولار مقارنة بالعام الماضي، وبلغ إجمالي الاستحواذ المحلي للشركة في إسرائيل عام 2018 ما قيمته 1.7 مليار دولار.

وبعد أقل من 24 ساعة من الكشف عن هذا الاستثمار، أفادت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية بأن شركة "إنتل" في طريقها إلى استثمار آخر في إسرائيل، إذ قدمت شركة صناعة الرقائق الأميركية عرضا بقيمة 6.5 مليارات دولار لشراء شركة "ميلانوكس"، وهي شركة تكنولوجيا إسرائيلية متخصصة في تطوير وإنتاج منتجات ومكونات اتصالات مصممة لنقل المعلومات بسرعة بين الخوادم وأنظمة التخزين لسوق الحوسبة السحابية ومراكز البيانات.

ويأتي هذا الاستثمار الأميركي في صناعات التكنولوجيا بإسرائيل ضمن الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، التي تسعى -حسب باحثين إسرائيلين- لمنع التقارب التكنولوجي بين تل أبيب وبكين، ومنافسة شركة "هواوي" الصينية، التي تعمل في مجال الاتصالات، وتقوم بتصنيع أجهزة الهاتف التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد"، وأجهزة "التابلت"، والخوادم، وتصدير أنظمة الاتصالات المتنقلة.

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صحيفة غلوبس الاقتصادية أفادت ب أن شركة إنتل في طريقها لاستثمار آخر في إسرائيل، إذ قدمت الشركة عرضا بقيمة 6.5 مليارات دولار لشراء شركة تكنولوجيا إسرائيلية

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حرب تجارية

وتطرقت دراسة أعدها معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب، لتنافس الدول العظمى للهيمنة على سوق التكنولوجيا العالمي، وبحثت العلاقات الصينية الإسرائيلية واستثمارات بكين بتل أبيب، خاصة في مجال مشاريع البنى التحتية القومية، ودور واشنطن من وراء الكواليس لحث تل أبيب عن الامتناع عن أي تعاون إسرائيلي صيني في مجال الهايتك والتكنولوجيا.

وترى الدراسة أن أميركا التي تتواجد في أوج حرب تجارية مع الصين، أوصت حليفتها بالشرق الأوسط بالحد من التغلغل والنفوذ التجاري والاقتصادي الصيني بإسرائيل، كما منعتها من التعاون في مجال الهايتك والتكنولوجيا أو الاستعانة واستعمال أي تكنولوجيا صينية في الصناعات الإسرائيلية، إذ تعتبر واشنطن شركات التكنولوجيا الصينية تهديدا للأمن القومي العالمي.

واستعرض الباحث "بالمعهد القومي" أساف أوريون، الذي تولى قيادة الدائرة الإستراتيجية بشعبة التخطيط بالجيش الإسرائيلي، وخدم في وحدة الاستخبارات العسكرية "8200" -في دراسة بعنوان "علاقات إسرائيل والصين.. تعاون وشكوك"- هواجس واشنطن من تعزيز العلاقات التجارية بين تل أبيب وبكين.

ولفت إلى أن أميركا ولأسباب أمنية وخشية من التجسس والتفوق العسكري الصيني بالصناعات، تحول دون تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين وإسرائيل، التي تسعى من خلال تحسين العلاقات الدبلوماسية مع بكين لتوسيع التبادل التجاري والاستثمارات، لكن الفيتو الأميركي حال دون التبادل التجاري العسكري والأمني والتكنولوجي بين البلدين، مع تعهدات واشنطن بالاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي.

إنتل اشترت شركة "موبايل آي" الإسرائيلية المتخصصة في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة في 2017 (رويترز)

تعهدات أميركية

لم تتأخر التعهدات الأميركية، إذ ستستثمر شركة "إنتل" المتخصصة في رقاقات ومعالجات الحواسيب في بناء مصنع جديد في مدينة كريات جات (جنوبي البلاد)، بقيمة 11 مليار دولار، ليصبح أكبر استثمار لشركة أجنبية في الاقتصاد الإسرائيلي، في حين ستمنح الحكومة الإسرائيلية الشركة مليار دولار وإعفاءات ضريبية عن هذا الاستثمار.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، سيستثمر في المرحلة الأولى مليارا دولار لإقامة مصنع حديث على مساحة 370 دونما (الدونم ألف متر)، وسيوفر نحو ألف فرصة عمل جديدة في مجال التكنولوجيا والهايتك، ويعد المصنع الأضخم والأول من نوعه في إسرائيل، وسيكون معدا لصناعة رقاقات للهواتف والحواسيب النقالة.

ووفقا لصحيفة "ذي ماركر"، فإن المصنع سيكون مسؤولا عن تصنيع رقائق "إنتل" بأحدث التقنيات، علما أن الشركة الأميركية تتكتم وتمتنع الكشف عن التكنولوجيا التي سيتم إنتاجها في المصنع الجديد.

بيد أن التقديرات تشير إلى أن معالجات الجيل المقبل (الجيل الخامس) من "إنتل" لأجهزة الحواسيب والخوادم ستكون أصغر وأقوى من الجيل الحالي.

وتلفت التقديرات أيضا إلى أنه من المتوقع أن يقوم المصنع الجديد بتصنيع معالجات "7 Intel Nm" المستقبلية، التي يتوقع أن يتم إصدارها خلال أربع أو خمس سنوات، وفقا للتوقعات المختلفة.

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نتنياهو: المصنع الجديد لشركة إنتل بإسرائيل سيكون الأكثر تطورا في العالم

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تعزيز التعاون

وللتأكيد على تعزيز الحلف والتعاون الأميركي الإسرائيلي، قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيارة شركة "إنتل" في كريات جات، والتقى مدير الشركة بإسرائيل يانيف غيرتي، وقال "إسرائيل أصبحت قوة تكنولوجية عالمية، فهذا الاستثمار سيؤدي إلى نمو الاقتصاد الإسرائيلي".

وأضاف "تعد إنتل من أكثر الشركات التكنولوجية تقدما في العالم، فالمصنع الجديد الذي سيقام في إسرائيل سيكون الأكثر تطورا في العالم، ولن يرتكز فقط على مجال البحث والتطوير، بل على الإنتاج والتصدير أيضا، وهذا يشكل تغيرا هائلا".

نتنياهو: إسرائيل أصبحت قوة تكنولوجية عالمية (رويترز)

وبموازاة إعلان "إنتل" عن هذا الاستثمار، كشف نتنياهو النقاب خلال مؤتمر "سايبر تيك" النقاب عن حجم الصادرات الإسرائيلية لمنتجات "السايبر" وصناعة أمن المعلومات خلال عام 2018، حيث قدرت بنحو خمسة مليار دولار، في حين تم الاستثمار في هذا المجال بنحو مليار دولار، بزيادة 22% عن عام 2017، حيث يبلغ عدد الشركات الإلكترونية بإسرائيل أكثر من خمسمئة شركة.

من جانبه، عقب وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون على هذا الاستثمار الأميركي بالقول "يدور الحديث عن الاستثمار الأكبر في تاريخ إسرائيل، ويدل ذلك على الثقة العالية لواحدة من أهم الشركات العالمية في الاقتصاد الإسرائيلي".

وأضاف "هذا الاستثمار رد على كل من يدعو لمقاطعة إسرائيل واقتصادها، فالشركة الأميركية فضلت الاستثمار في إسرائيل عن إقامة المصنع الجديد في إيرلندا أو في سنغافورة".

وشرعت "إنتل" بالعمل في إسرائيل عام 1974، وتشغل اليوم ما يقارب 12 ألف موظف في مصنع إنتاج رئيسي في كريات جات، وفي أربعة مراكز تطوير في حيفا والقدس، وملبس "بيتح تكفا" وكيبوتس "ياقوم" في مركز البلاد.

كما أنها تشغل 1100 آخرين في شركة "موبايل آي"، وهي شركة تابعة لشركة "إنتل" المسؤولة عن 52 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بإسرائيل.