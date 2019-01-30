بعد سنة من الصرف المرن.. هل يمضي المغرب بتحرير عملته؟

مريم التايدي-الرباط

في قلب شارع محمد الخامس الرئيسي بالعاصمة الرباط، يقف مستندا إلى جدار بين مبنى بنك وعمارة قديمة كتب في مدخلها "صرف"، إحدى ركبتيه مثنية وأسفل قدمه على الجدار، يداه في جيبه وعيناه تراقبان.

ينظر رفيق يمنة ويسرة والحذر يتملكه، قبل أن يهمس لمن يمر بقربه "بغيتي الصرف" (تريد الصرف).

سوق سوداء

بالحذر ذاته اقتربنا من رفيق (اسم مستعار)، فبادرنا هو بالسؤال "تريدون الدولار أم اليورو؟"، أخرج من جيبه بسرعة حزمة من الأوراق النقدية من مختلف العُملات. تظاهرنا بأننا نريد مبلغا قليلا من الدولار الأميركي، وبسرعة فائقة حسب مقابل المبلغ بسعر صرف الدرهم مقابل الدولار.

لا تحتاج هنا إلى جواز سفر ولا رقم بطاقة وطنية، إنها سوق سوداء بادية وخفية.

رفيق وأمثاله كثر يقفون في الشوارع الكبرى وقريبا من أبواب العبور وفي المناطق السياحية، يتصرفون في مبالغ محدودة، إذ يشترط رفيق أن يكون المبلغ صغيرا "لا مشكلة أي عُملة أجنبية عندك جيبها، غير تكون قليلة".

سعر الصرف في السوق السوداء لا يختلف كثيرا عن السعر لدى البنك أو محل الصرف، مما يجعل تأثيرها بحسب خبراء في المجال غير ذي أهمية، على عكس بعض الدول التي يصل فيها السعر في السوق السوداء إلى نصف قيمته في المؤسسات.