 83.7 مليار دولار إيرادات العراق من النفط في 2018

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83.7 مليار دولار إيرادات العراق من النفط في 2018

صادرات العراق من النفط اقترتب من 1.3 مليار برميل في العام 2018 (رويترز)
صادرات العراق من النفط اقترتب من 1.3 مليار برميل في العام 2018 (رويترز)

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" المملوكة للدولة عن تصدير 1.277 مليار برميل من النفط الخام في 2018، في حين ناهزت الإيرادات 83.7 مليار دولار.

يأتي هذا الرقم من الصادرات النفطية ارتفاعا من حدود 1.207 مليار برميل من الخام في 2017.

وقالت "سومو" -التي تتبع وزارة النفط- اليوم الخميس إن معدل التصدير الشهري بلغ 106 ملايين و472 ألف برميل، بمعدل 3.5 ملايين يوميا.

وأضافت الشركة في بيان أن الإيرادات المتحققة من مبيعاتها للنفط الخام بلغت 83 مليارا و680 مليون دولار، بمعدل يفوق 5 مليارات دولار شهريا.

وبلغ معدل سعر بيع النفط العراقي في 2018 نحو 60.5 دولارا للبرميل الواحد.

وأشارت "سومو" إلى أن 37 شركة عالمية من مختلف الجنسيات الآسيوية والأوروبية والأميركية اشترت النفط العراقي.

وتغطي إيرادات بيع النفط أكثر من 90% من نفقات الدولة، إذ كان حجم النفقات في موازنة 2018 قرابة 88.5 مليار دولار.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية، وينتج في المجمل نحو 4.6 ملايين برميل يوميا.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت مؤخرا عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 6.5 ملايين برميل يوميا بحلول 2022.

المصدر : وكالة الأناضول
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