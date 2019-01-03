"باسطا".. حملة شباب تونس ضد غلاء الأسعار

محمد علي لطيفي-تونس

مع نهاية كل سنة وبداية أخرى، تشهد تونس تحركات تجتاح كل محافظاتها، للتنديد بتراجع مستوى معيشة الشعب وتدهور اقتصاده.

ووُلدت من رحم هذه الاحتجاجات عدة حملات شبابية، اختلفت في تسمياتها، لكنها التقت جميعها في أهدافها، كحملة "مانيش مسامح" (لن أسامح)، و"فاش نستناو" (ماذا ننتظر)، ليطلق الشباب أنفسهم مؤخرا حملة "باستا يزيكم" (يكفي).

وتهدف حملة "باستا يزيكم"، وهو مصطلح إيطالي يستعمله التونسيون في لهجتهم العامية ويعني "يكفي"، إلى الاحتجاج ضد غلاء المعيشة، والتهاب الأسعار، وتدهور قيمة الدينار، وتفاقم ظاهرة البطالة، فضلا عن ارتفاع نسبة مديونية تونس للجهات الخارجية.

وكُتبت العبارة على أسوار كل الشوارع التونسية، وبعض مؤسسات الدولة كالبرلمان.

واعتبرت الحملة في بيان لها الثلاثاء 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن "النمط الاقتصادي والاجتماعي السائد في تونس لا يخدم سوى مصالح أقلية تستفيد من الدولة وتتحكم في مفاصلها الأساسية.

وأكد البيان مساندة المنخرطين في الحملة للتحركات الاجتماعية والسياسية، ودعا جميع ضحايا منظومة الفساد -أفرادا ومنظمات- إلى الانخراط الفوري في الاحتجاجات.

شعارات حملة باسطا تغزو جدران مدن تونس (الجزيرة)

ويقول حمزة نصري الجريدي -أحد الناشطين الذين يقودون الحملة- في تصريح للجزيرة نت، إن مجموعة من الشباب بحثت منذ مدة، كيفية إطلاق حملة من أجل التغيير، وإن حادثة إحراق الصحفي عبد الرزاق الزرقي في محافظة القصرين -وسط غربي تونس- عجلت بإطلاقها والنزول إلى الشارع قبل الانتهاء من بلورة الأهداف.

وأشار الجريدي إلى أن التسمية استلهموها من غضب أقارب الصحفي.

بين مؤيد ومتردد

واختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحملة بين مؤيد ومتردد، حيث اعتبر بعضهم أنها تحمل خلفيات سياسية وإيديولوجية.

وتساءل في هذا السياق الناشط السياسي المعارض سيف سالم في تدوينة نشرها على موقع فيسبوك، عن الأطراف التي يمكن أن توحد مضامين البيان الذي أطلقته الحملة، وعلاقتها بالانتخابات التونسية المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي.

ويرى وليد جلاد، النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الداعمة لحكومة يوسف الشاهد، في تصريحه للجزيرة نت، أن منظومة الحكم الحالية وليدة العملية الديمقراطية الناشئة في تونس، ولا يمكن تغييرها إلا بالديمقراطية وعبر صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة، التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أشهر، يقول المتحدث نفسه.

وأضاف جلاد أنه على الشباب المحتج، أن يقوموا بحملات توعية من أجل تشجيع التونسيين على الإقبال على الانتخابات وانتخاب من يمثلهم، لأن النظام التونسي ديمقراطي، وليس عسكريا كي يسقط عبر الشارع.

ولفت في المقابل إلى أن الاحتجاج حق شرعي يكفله الدستور التونسي ولا يمكن التخلي عنه.

وتداول رواد آخرون على غرار الناشط بالحركة الطلابية المعارضة عز الدين الميساوي، وعضو نقابة الصحفيين التونسيين محمد اليوسفي، شعارات الحملة، ودعوا إلى الضغط على الائتلاف الحاكم لحثه على تحسين الأوضاع في البلاد.

ويقول الناشط أنيس الحراثي في تصريحه للجزيرة نت، إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد يقتضي وقفة حازمة من أجل إصلاحه.

ناشطو حملة باسطا يرفعون شعارات ضد التفقير والتهميش (الجزيرة)

وشدد الحراثي على ضرورة إرساء عدالة اجتماعية بين مختلف محافظات البلاد، ومواطنيها، واستقلال القرار السيادي لتونس، لأن الأطراف الحاكمة في البلد غير قادرة على اتخاذ قراراتها دون الرجوع إلى بعض الجهات الخارجية، التي لم يذكرها، والتي تسعى إلى تنفيذ مصالحها وأجنداتها في تونس.

الحكومة تقاوم الحملة

وبعد أيام من انطلاق الحملة، قامت الوحدات الأمنية بمحافظة القيروان، وسط تونس، بإيقاف أربعة شبان من بينهم فتاة على خلفية نشاطهم في إطار الحملة.

وحُبس الموقوفون على ذمة البحث والتحري، بتهمة الاعتداء على ملك الغير، من خلال كتابتهم لشعارات مناهضة للنظام والتحريض على الاحتجاج على بعض جدران شوارع المدينة، قبل أن يُطلق سراحهم لاحقا.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة لن تكون في صالح الحكومة خلال الفترة القادمة.

هذا ما أكده المحلل السياسي عبد الله العبيدي في تصريحه للجزيرة نت، الذي قال إن على الحكومة أن تحتكم إلى الرأي العام وأن تعتمد آليات ديمقراطية لمواجهة غضب الشارع، لأن الآليات القمعية تجاوزها الزمن، ولم تعد ناجعة في تونس "الثورة"، وفق تعبيره.

وتزامنت الحملة مع إضراب المحاميين ضد بعض فصول قانون موازنة 2019، المتعلق برفع السر المهني، وتحركات مدرسي التعليم الثانوي، الذين قرروا مقاطعة امتحانات الثلاثي الأول والثاني.

كما تزامنت مع قرار نقابة الصحفيين التونسيين التي أعلنت تنفيذ إضراب عام يوم 14 يناير/كانون الثاني الحالي، وهو تاريخ ذكرى الثورة التونسية.