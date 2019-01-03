"القطرية" تستحوذ على حصة بخطوط جنوب الصين

استحوذت الخطوط الجوية القطرية على حصة 5% في شركة "تشاينا ساوثرن" للطيران الصينية، في خطوة لدخول أكثر الأسواق نموا بالعالم.

وذكرت خطوط جنوب الصين في بيان منفصل أن القطرية ربما تزيد حصتها خلال الأشهر الـ12 المقبلة.ولم يكن لقطر أي استثمارات سابقة في شركة الطيران الصينية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الخطوط الجوية القطرية علي شريف العمادي، عبر بيان، إن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية تهدف إلى الاستثمار في أكبر شركات الطيران العاملة في أحد أكثر أسواق الطيران نموا بالعالم.

والخطوط الجوية القطرية ثاني شركة طيران أجنبية تستحوذ على حصة في خطوط جنوب الصين الجوية بعد أميركان إيرلاينز.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "القطرية" أكبر الباكر "تعتبر خطوط جنوب الصين الجوية إحدى أكثر شركات الطيران المرموقة في السوق الصينية المحلية، وإحدى أهم شركات الطيران العالمية، مع إمكانيات هائلة للتعاون بشكل كبير في المستقبل".

وتملك الخطوط القطرية حصصا في عدد من شركات الطيران في آسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، من بينها حصة 20% في الشركة المالكة للخطوط البريطانية، وحصة 10% في مجموعة "لاتام للطيران" في أميركا الجنوبية، و49% في شركة مريديانا للطيران الإيطالية.