الأردن والعراق.. خفض أسعار النفط مقابل تسهيل استيراد السلع

نقل التلفزيون الرسمي عن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قوله اليوم الثلاثاء إن بغداد اتفقت مع عمان على خفض أسعار شحنات النفط المتجهة إلى الأردن مقابل تسهيل استيراد العراق للسلع.

يأتي ذلك في وقت وقعت سلطة الطيران المدني العراقي مع نظيرتها الأردنية مذكرة تنفيذية بهدف تنسيق العمل المشترك بين البلدين وزيادة عدد الرحلات الجوية بين العراق والأردن.

وقال المدير العام لسلطة الطيران المدني العراقي علي خليل إبراهيم "نتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق في عدة مجالات بما يخص الطيران المدني والعمليات الجوية بين العراق والأردن".

وأمس الاثنين كشف رجائي المعشر نائب رئيس الوزراء الأردني أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع العراق بشأن التجارة الحرة بين البلدين.

وقال المعشر إن رئيسي وزراء البلدين سيجتمعان في 2 فبراير/شباط المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الجاري زار ملك الأردن عبد الله الثاني العراق والتقى مع زعماء البلد في أول زيارة منذ نحو عشرة أعوام.

وأبرم العراق والأردن اتفاقات لتعزيز التجارة بينهما وإنشاء منطقة صناعية على الحدود فضلا عن مد أنبوب نفط من جنوب العراق وصولا إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر.