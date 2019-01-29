 مسؤول بغرفة قطر: 75 مشروعا في 2019 لزيادة الإنتاج الغذائي
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مسؤول بغرفة قطر: 75 مشروعا في 2019 لزيادة الإنتاج الغذائي

بن طوار أكد أن القطاع الخاص القطري نجح في المساهمة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء (الجزيرة)
بن طوار أكد أن القطاع الخاص القطري نجح في المساهمة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء (الجزيرة)

قال محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن من المتوقع أن يشهد عام 2019 افتتاح 75 مشروعا جديدا ستساهم في زيادة الإنتاج الغذائي في قطر بنسب جيدة.

وأضاف خلال ندوة في جامعة قطر أن هذه المشروعات تشمل عشرة مشروعات لإنتاج الخضار، و15 للأسماك، ومشاريع عديدة لإنتاج اللحوم والألبان والدواجن والبيض والأعلاف، وفق ما ذكر بيان لغرفة قطر اليوم.

وأشار بن طوار إلى نجاح القطاع الخاص في المساهمة بتحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان، وتحقيق نسب جيدة من الاكتفاء الذاتي في منتجات أخرى، إضافة إلى توفير 40% من الإنتاج الزراعي والحيواني و80% من التمور و90% من الطيور و80% من الأسماك و30% من الخضراوات.

وأوضح أن القطاع الخاص سيواصل دوره في مشروعات مونديال قطر، معبرا عن قناعته بأن النمو الاقتصادي سيتواصل بعد انتهاء المونديال، حيث ستشهد قطر طفرة أخرى من المشروعات، من بينها أكثر من 150 مشروعا كبيرا في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف بن طوار أن قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي صدر مؤخرا سيكون له دور مهم ليس في جلب الاستثمارات فحسب، بل وفي توطين التكنولوجيا الحديثة.

المصدر : الجزيرة
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