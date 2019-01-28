بسبب نقص المال.. دول المنطقة تواجه صعوبة في تهدئة المواطنين

يقول علاء شاهين في تقرير بوكالة بلومبيرغ إن السنوات الأربع الماضية شهدت انخفاضا في أسعار النفط الخام، وأثر ذلك على أكبر اقتصادات العالم العربي وغيرها من مصدري النفط؛ مما أدى إلى تفاقم حالة من الانزعاج، وهي الحالة نفسها التي عصفت بالمنطقة منذ سنة 2011، حيث اجتاحت احتجاجات الربيع العربي منطقة الشرق الأوسط، وأطاحت بأنظمة الحكم ودمرت الاقتصادات.

ويضيف الكاتب أن دول الخليج العربي الغنية بالنفط نجحت في النجاة من التأثيرات السلبية لهذه الأزمة، عن طريق إنفاقها الكثير من المال من أجل التصدي لهذه الاضطرابات.

أما الآن، وبعد أربع سنوات من انخفاض أسعار النفط الخام، أصبحت هذه البلدان أمام متاعب مالية.

صندوق النقد

وذكر الكاتب أنه بغض النظر عن فقر أو غنى دول المنطقة العربية؛ يواجه المسؤولون بالمنطقة مشكلات متشابهة، تتراوح بين ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، والاعتماد المتزايد على الديون وفواتير أجور الموظفين الحكوميين المتضخمة.

و يؤكد الكاتب أن المسؤولون بالمنطقة يرون الحلول طويلة المدى صعبة التطبيق، نظرا لأن كل خطوة تقوم بها الحكومات نحو الإصلاح تنطوي على مخاطر تؤدي إلى انتشار الشعور بالاستياء في البلاد، وأمام عيونهم سناريوهات أسوأ، مثل ما حدث في سوريا وليبيا واليمن.

وينقل التقرير عن محللين قولهم إن "معالجة هذه التحديات الاقتصادية مكلفة من الناحية السياسية.

وأفاد الكاتب بأنه للتغلب على هذه المشكلة، لجأت العديد من الدول العربية إلى صندوق النقد الدولي لاقتراض الأموال، وهو ما أثار حفيظة المواطنين، كما هي الحال في تونس التي تشهد احتجاجات للمطالبة برفع الأجور، وتتهم فيها "اتحاد العمال" الحكومة بارتكاب أخطاء لقبولها شروط النقد الدولي.

ويصنف صندوق النقد الدولي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأسوأ المناطق أداء على مستوى العالم منذ سنة 2011، إلى جانب أميركا اللاتينية. وأقرض البنك أموالا لكل من مصر والعراق والأردن والمغرب وتونس.

غرق في الديون

منذ انهيار أسعار النفط -حسب الكاتب- أصبحت حكومات دول الخليج الغنية تعاني من عجز كبير في الموازنة.

ويضيف أن هذه الدول قد لا تقترض من صندوق النقد، لكنها ستستغل بشكل متزايد أسواق السندات العالمية لسد هذه الفجوة.