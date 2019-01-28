 سول: خطة قطرية لطلب شراء 60 ناقلة للغاز المسال
البث الحي
ابحث

سول: خطة قطرية لطلب شراء 60 ناقلة للغاز المسال

مقر قطر للبترول بالعاصمة الدوحة (رويترز-أرشيف)
مقر قطر للبترول بالعاصمة الدوحة (رويترز-أرشيف)

قال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية إن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي استعرض خططا بشأن طلب شراء ستين ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال.

جاء ذلك في ختام زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سول ضمن جولة آسيوية تشمل اليابان والصين.

وبحسب مكتب الرئاسة الكوري، توقع الكعبي تعاونا مع الشركات الكورية المصنعة للسفن، لكنه لم يفصح عن التفاصيل المالية.

ومعظم ناقلات الغاز المسال المملوكة لقطر شيدتها أكبر ثلاث شركات كورية لبناء السفن، وهي سامسونغ وهيونداي ودايو.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية عن أمله في أن تكون الشركات الكورية الجنوبية من بين المرشحين كخيار رئيسي لبناء ناقلات الغاز المسال الجديدة لقطر.

وتصدرت قطر قائمة مصدري الغاز المسال إلى كوريا الجنوبية العام الماضي بنسبة تقدر 32% من إجمالي مستورداتها البالغة نحو 44 مليون طن.

المصدر : الجزيرة + رويترز
كلمات مفتاحية:
متعلقات
الفائض التجاري لقطر يرتفع نحو 7% في ديسمبر
لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع عمالقة آسيا.. أمير قطر يبدأ جولة خارجية
نفاد شحنات الغاز القطرية للأسواق الدولية
تدشين خط بحري بين قطر وكوريا الجنوبية
أهم الأخبار
المزيد من الاقتصاد
هل فشلت ثورة العملات الرقمية؟
لوفيغارو: البقرة المقدسة تعرقل اقتصاد الهند
بسبب نقص المال.. دول المنطقة تواجه صعوبة في تهدئة المواطنين
2018.. أضعف أداء لمطار دبي في عشر سنوات