سول: خطة قطرية لطلب شراء 60 ناقلة للغاز المسال

قال مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية إن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي استعرض خططا بشأن طلب شراء ستين ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال.

جاء ذلك في ختام زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سول ضمن جولة آسيوية تشمل اليابان والصين.

وبحسب مكتب الرئاسة الكوري، توقع الكعبي تعاونا مع الشركات الكورية المصنعة للسفن، لكنه لم يفصح عن التفاصيل المالية.

ومعظم ناقلات الغاز المسال المملوكة لقطر شيدتها أكبر ثلاث شركات كورية لبناء السفن، وهي سامسونغ وهيونداي ودايو.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية عن أمله في أن تكون الشركات الكورية الجنوبية من بين المرشحين كخيار رئيسي لبناء ناقلات الغاز المسال الجديدة لقطر.

وتصدرت قطر قائمة مصدري الغاز المسال إلى كوريا الجنوبية العام الماضي بنسبة تقدر 32% من إجمالي مستورداتها البالغة نحو 44 مليون طن.