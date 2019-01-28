 2018.. أضعف أداء لمطار دبي في عشر سنوات
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2018.. أضعف أداء لمطار دبي في عشر سنوات

عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي انخفض 1.7% في ديسمبر/كانون الأول الماضي (رويترز-أرشيف)
عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي انخفض 1.7% في ديسمبر/كانون الأول الماضي (رويترز-أرشيف)

قالت مطارات دبي اليوم الاثنين إن عدد المسافرين زاد 1% العام الماضي، وهو أضعف معدل نمو سنوي في عشر سنوات على الأقل، وبما يقل عن المستوى المستهدف البالغ 90.3 مليونا.

وبلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 89.1 مليونا في 2018، وهو ما جاء دون المستوى المستهدف.

وشهد مطار دبي -مركز عمليات شركتي طيران الإمارات وفلاي دبي- تباطؤ النمو في 2018 بعد زيادات قوية على مدى 15 عاما.

وأثر تباطؤ اقتصادات الخليج بسبب تراجع أسعار النفط سلبا على قطاع السفر في المنطقة من بين قطاعات أخرى.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي انخفضت أعداد المسافرين عبر مطار دبي1.7 % إلى 7.7 ملايين مسافر.

وكان الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول جريفيث أبلغ رويترز في فبراير/شباط 2018 أن نمو أعداد المسافرين قد يعود إلى خانة العشرات العام الجاري، مدعوما بعلاقات أوثق بين طيران الإمارات وفلاي دبي.

المصدر : رويترز
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