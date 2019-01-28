ارتفاع أسعار السمك في عدن.. الإمارات تعيق الصيادين

وحده البحر يسمع أنين الحيتان في المحيطات، لكن هل هناك من يسمع أنين المواطن في عدن وشكواه المتواصلة من ارتفاع أسعار الأسماك؟!

هكذا عبرت السيدة فوزية -وهي ممرضة في مستشفى الجمهوري بعدن- عن غضبها من عدم قدرتها على شراء السمك بسبب ارتفاع سعره بشكل كبير.

تقول فوزية "نعلم أن السمك متوفر هنا في عدن، ومن المفترض أن يكون بمبالغ رخيصة لأنه لا توجد أي تكلفة لإخراجه وتصديره، لكن لمن نشكو حالنا؟".

حرمان

يعتمد أغلبية عظمى من أهالي عدن على السمك كوجبة رئيسية، لكن أسعاره بلغت مستويات عالية على الرغم من أنها مدينة ساحلية.

ويقول أحمد أمين -وهو موظف حكومي- إنه بسبب ارتفاع الأسعار حرموا من السمك، كما باتت موائدهم تفقد كثيرا من مكوناتها الأساسية، في وقت شهدت جميع الأصناف الغذائية في السنوات الأخيرة زيادة كبيرة.

ويوضح أسامة سعيد -وهو أحد بائعي السمك في الشيخ عثمان- أن الأسماك التي تباع للمواطنين تأتي في الحقيقة من خارج عدن، مثل الحديدة وذوباب والصومال، في حين لا يوجد من داخل عدن إلا القليل جدا.

ويضيف أن أغلبية هذه الأسماك قد مضى وقت طويل على اصطيادها وإحضارها إلى عدن، فالصياد -يقول المتحدث ذاته- يعاني كثيرا عند ذهابه إلى الصومال، حيث يظل هناك بين 15 و20 يوما لتغطية حاجة السوق، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسماك.