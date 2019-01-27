 خطة سعودية لجذب استثمارات بـ427 مليار دولار

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خطة سعودية لجذب استثمارات بـ427 مليار دولار

الفالح: الرياض تعتزم الإعلان عن مشروعات بالقطاعات العسكرية والكيماويات والمشروعات (رويترز)
الفالح: الرياض تعتزم الإعلان عن مشروعات بالقطاعات العسكرية والكيماويات والمشروعات (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن بلاده تسعى لجذب استثمارات بقيمة 427 مليار دولار في العقد المقبل، وذلك ضمن برنامج لتطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن الرياض تعتزم لاحقا الإعلان عن مشروعات في القطاعات العسكرية والكيماويات والمشروعات الصغيرة بقيمة خمسين مليار دولار.

ومن المقرر أن تطرح الحكومة غدا مشروعات ضمن البرنامج الصناعي بقيمة تزيد على 18 مليار دولار.

من جهته، قال وزير النقل نبيل العامودي في المؤتمر الصحفي إن البرنامج سيدشن ستين مبادرة لقطاع اللوجستيات، بينها خمسة مطارات جديدة، متطلعا لاستثمارات تفوق 35 مليار ريال

وأضاف أن من المأمول أن يسهم قطاع اللوجستيات بمبلغ 221 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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